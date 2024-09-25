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"Може викликати стурбованість": Китай випробував міжконтинентальну балістичну ракету

Катерина Єсікова
25 вересня, 2024 середа
09:26
Світ Ілюстративне фото

Китай успішно здійснив запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихий океан, що може викликати стурбованість міжнародної спільноти

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Китаю заявило, що міжконтинентальна балістична ракета з фіктивною боєголовкою була запущена ракетними силами Народно-визвольної армії о 08:44 ранку (за місцевим часом).

Зазначається, що ракета впала в заздалегідь визначеному морському районі й не була спрямована на жодну країну чи ціль. Водночас запуск полягає в перевірці стану озброєння та рівня підготовки військових фахівців.

Аналітики вважають, що швидкість нарощування ядерної зброї Китаю виходить за межі надійного мінімального стримування - найменшого стратегічного арсеналу, необхідного для запобігання атакам.

  • У Тихому океані біля російського Владивостока РФ та Китай розпочали спільні військові навчання на бойових кораблях.
Теги:
Китай
Військові новини
ракетний удар
ядерна небезпека
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