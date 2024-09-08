"Можливості значно підірвані": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про розвідмережу РФ у світі

"Є, залишилися ще мережі, і я в цьому переконаний, і не лише я, а є ціла аналітична підбірка матеріалів, які свідчать про те, що російські мережі (розвідувальні у світі, - ред.) залишилися. Єдине, що зараз змінюються можливості у росіян дійсно в гірший бік, тому що всі дипломати, які були під прикриттям, майже всі, ідентифіковані, їх висилають. А ті дипломати, які ще залишаються в статусі дипломата, половина з них відомі, половина невідомі, на різноманітні розвідувальні органи Росії працюють. Їм хочуть заборонити можливості рухатися поза країнами перебування, тобто можливості прикриття під дахом міжнародних організацій. Наприклад, у Відні їх там хоч греблю гати, або у Женеві, Швейцарії - там, де розташовані ці Міжнародні ООНівські організації, різноманітні міжнародні федераціі, там є можливість прикриватися, то, звичайно, там складно працювати. Але постійно росіян там притискають, тому змінюються моделі роботи", - сказав він.

Зокрема, Вадим Черниш зауважив, що росіни шукають країни, де розвідці буде легше.

"Наприклад, кілька випадків, коли затримують у Міжнародному кримінальному суді. Нещодавно в Словенії, де обміняли вихідців із Латинської Америки нібито. Там легше отримати корумповані документи, місце на кладовищі переобладнати, нібито там хтось похований із дальніх родичів, тобто створити легенду, менше можливостей співпрацювати, ніж в інших країнах. Тому намагаються заходити через інші регіони світу, але це довга кропітка робота, і не так швидко це все налаштовується. Тому, звичайно, можливості їхні значно підірвані діяльністю західних спецслужб і урядів, які там обмежують дипломатичне прикриття", - додав він.