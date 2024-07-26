Можуть постраждати 800 тис. пасажирів: у Франції в день відкриття Олімпіади невідомі здійснили диверсії на залізниці
У день відкриття Олімпіади, 26 липня, невідомі скоїли цілу низку диверсій на залізничних лініях. Через це близько 800 тис. пасажирам доведеться скоригувати свої плани
Про це повідомляє Financial Times.
"Пожежі були скоєні навмисно, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, і групи інженерів уже працюють на місці, щоб вирішити цю проблему. Багато поїздів доведеться скасувати", - сказав оператор високошвидкісної залізниці SNCF.
Натомість офіційних заяв про те, хто стоїть за нападами, поки не було. Французькі офіційні особи раніше попереджали, що Росія або політичні активісти можуть спробувати зірвати Олімпіаду, а також готуються до терактів.
Один із посадовців заявив, що три пожежі виникли приблизно в один час і були виявлені співробітниками близько 4 години ранку. Неподалік також знайшли запалювальні речовини.
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На відповідну диверсію відреагував прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
"Сьогодні рано вранці на інфраструктурі SNCF у підготовлений та скоординований спосіб були здійснені акти диверсії. Наслідки для залізничної мережі масштабні і серйозні", - написав він.
За його словами, спецслужби та правоохоронні органи Франції відправлені "для пошуку та покарання винних у цих злочинних діях".
- Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Кац надіслав своєму французькому колезі Стефану Сежурне лист-попередження про терористичну загрозу з боку Ірану під час Олімпійських ігор у Парижі.
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