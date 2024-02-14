МЗС Естонії викликало повіреного у справах РФ через оголошення у розшук прем'єрки та держсекретаря

Про це інформує ERR.

Зазначається, що представник МЗС Естонії висловив обурення та зажадав від тимчасового повіреного РФ Ленара Салімулліна письмового пояснення з приводу наявності прізвищ естонських офіційних осіб у списку розшукуваних осіб МВС Росії.

"Ми досить чітко озвучили, що хочемо з'ясувати обставини, за яких наші прем'єр-міністерка і держсекретар оголошені в розшук. Ми засуджуємо це. І будемо й надалі просувати ідеї протистояння російській агресії, просування демократії, а також - підтримку України", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

МЗС країни також поінформувало представника Росії, що подібні кроки не матимуть впливу на політику Естонії: країна не змінить свого курсу на підтримку України.