МЗС Естонії викликало повіреного у справах РФ через оголошення у розшук прем'єрки та держсекретаря
Міністерство закордонних справ Естонії у середу, 14 лютого, викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв'язку з оголошенням у розшук прем'єр-міністерки Каї Каллас та держсекретаря Таймара Петеркопа
Про це інформує ERR.
Зазначається, що представник МЗС Естонії висловив обурення та зажадав від тимчасового повіреного РФ Ленара Салімулліна письмового пояснення з приводу наявності прізвищ естонських офіційних осіб у списку розшукуваних осіб МВС Росії.
"Ми досить чітко озвучили, що хочемо з'ясувати обставини, за яких наші прем'єр-міністерка і держсекретар оголошені в розшук. Ми засуджуємо це. І будемо й надалі просувати ідеї протистояння російській агресії, просування демократії, а також - підтримку України", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
МЗС країни також поінформувало представника Росії, що подібні кроки не матимуть впливу на політику Естонії: країна не змінить свого курсу на підтримку України.
- 13 лютого стало відомо, що російське МВС оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністра культури Литви Сімонаса Кайріса та дві третини сейму Латвії попереднього скликання.
- Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня відреагувала. Вона заявила, що країна не піддасться на методи залякування президента Росії Володимира Путіна.
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