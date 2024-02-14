"Не піддамося на залякування": прем'єрка Латвії відреагувала на оголошення у розшук РФ низки іноземних політиків

Про це пише Delfi.

Прем'єрка після засідання кабміну заявила, що країна не піддасться на методи залякування президента Росії Володимира Путіна

"Наше завдання - заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", - наголосила вона.

За словами Сіліні, що уряд поінформований про ситуацію і розцінює дії Путіна як незаконні та політично мотивовані. Вона також повідомила, що зовнішньополітична служба Латвії завжди готова забезпечити дипломатичний захист як латвійських посадових осіб, так й інших громадян у будь-якій країні.