"Не піддамося на залякування": прем'єрка Латвії відреагувала на оголошення у розшук РФ низки іноземних політиків
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня відреагувала на оголошення Росією у розшук низки іноземних політиків, серед яких дві третини латвійського сейму попереднього скликання
Про це пише Delfi.
Прем'єрка після засідання кабміну заявила, що країна не піддасться на методи залякування президента Росії Володимира Путіна
"Наше завдання - заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", - наголосила вона.
За словами Сіліні, що уряд поінформований про ситуацію і розцінює дії Путіна як незаконні та політично мотивовані. Вона також повідомила, що зовнішньополітична служба Латвії завжди готова забезпечити дипломатичний захист як латвійських посадових осіб, так й інших громадян у будь-якій країні.
- 13 лютого стало відомо, що російське МВС оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністра культури Литви Сімонаса Кайріса та дві третини сейму Латвії попереднього скликання.
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