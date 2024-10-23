МЗС Естонії звільнило працівницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою Кремля

Про це повідомляє Postimees.

МЗС заявило, що не бачило можливості продовжувати співпрацю з автором дослідження, яке підтримує погляди Кремля.

Марія Саранцева, яка працювала секретарем візової секції в посольстві Естонії в Анкарі, 7 березня цього року представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, і 28 травня університет її затвердив.

Статтю під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" було опубліковано у науковому журналі Journal of Crises and Political Research ( "Журнал кризових та політичних досліджень"), який виходить двічі на рік.

У своїй роботі, заснованій переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежить у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу.

Вона також називає Революцію гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною та нацистською Німеччиною, а також називає російське вторгнення до Донецької та Луганської області у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік".