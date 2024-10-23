МЗС Естонії звільнило працівницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою Кремля
Міністерство закордонних справ Естонії звільнило секретаря візової секції посольства у столиці Туреччини Анкарі Марію Саранцеву, де вона представила свою "наукову" роботу про "націоналізм в Україні"
Про це повідомляє Postimees.
МЗС заявило, що не бачило можливості продовжувати співпрацю з автором дослідження, яке підтримує погляди Кремля.
Марія Саранцева, яка працювала секретарем візової секції в посольстві Естонії в Анкарі, 7 березня цього року представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, і 28 травня університет її затвердив.
Статтю під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" було опубліковано у науковому журналі Journal of Crises and Political Research ( "Журнал кризових та політичних досліджень"), який виходить двічі на рік.
У своїй роботі, заснованій переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежить у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу.
Вона також називає Революцію гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною та нацистською Німеччиною, а також називає російське вторгнення до Донецької та Луганської області у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік".
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