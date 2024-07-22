МЗС Німеччини створило "неформальну кризову групу" на випадок повернення Трампа до Білого дому, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

"Це знову відкриває перегони за президентське крісло і вливає принципово іншу динаміку у виборчу кампанію", - заявив Міхаель Лінк, трансатлантичний координатор Німеччини, який є членом "кризової групи".

Після рішення Байдена не йти на переобрання, німецькі чиновники почали активно обговорювати можливі наслідки перемоги Трампа.

"Тривалий час існувала смуга заперечення, - каже Кетрін Клювер Ешбрук, старша радниця некомерційного аналітичного центру Bertelsmann Stiftung. - Але за останні кілька тижнів це стало набагато серйознішим. Вони навіть починають розробляти план дій для сценарію, за яким Трамп знищить американську демократію і поділ влади".

Німеччина готується до повернення Трампа з ще більш безсоромно протекціоністською економічною політикою, орієнтованою на США, ніж під час його першого терміну, включаючи погрози запровадити 10-відсоткові тарифи на весь імпорт, що може завдати величезної шкоди німецькій економіці, яка залежить від експорту

Для пом'якшення потенційних наслідків, міністерство економіки Німеччини вже активно працює над переглядом ланцюгів поставок, зокрема над заміною американських високотехнологічних товарів та сировини.

"Окремі чиновники в Берліні вважають, що адміністрація Трампа - Венса не покладе початок радикальному розриву з зовнішньою політикою Байдена й що вона залишиться відданою традиційним американським альянсам. Але більшість погоджується з тим, що увага США неминуче зміститься з Європи на Азію, що змусить Німеччину взяти на себе більш лідерську роль у своєму регіоні", - зазначили у виданні.

Повернення Трампа до Білого дому може мати значний вплив на міжнародну політику і безпеку, а Німеччина, як один із ключових союзників США в Європі, готується до будь-яких можливих сценаріїв.