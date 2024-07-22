Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ МЗС Німеччини створило "неформальну кризову групу" на випадок повернення Трампа до Білого дому, - FT

МЗС Німеччини створило "неформальну кризову групу" на випадок повернення Трампа до Білого дому, - FT

22 липня, 2024 понедiлок
10:50
Світ Німеччина

Міністерство закордонних справ Німеччини створило "неформальну кризову групу", щоб розробити план дій на випадок перемоги Трампа на президентських виборах у США

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

"Це знову відкриває перегони за президентське крісло і вливає принципово іншу динаміку у виборчу кампанію", - заявив Міхаель Лінк, трансатлантичний координатор Німеччини, який є членом "кризової групи".

Після рішення Байдена не йти на переобрання, німецькі чиновники почали активно обговорювати можливі наслідки перемоги Трампа. 

"Тривалий час існувала смуга заперечення, - каже Кетрін Клювер Ешбрук, старша радниця некомерційного аналітичного центру Bertelsmann Stiftung. - Але за останні кілька тижнів це стало набагато серйознішим. Вони навіть починають розробляти план дій для сценарію, за яким Трамп знищить американську демократію і поділ влади".

Німеччина готується до повернення Трампа з ще більш безсоромно протекціоністською економічною політикою, орієнтованою на США, ніж під час його першого терміну, включаючи погрози запровадити 10-відсоткові тарифи на весь імпорт, що може завдати величезної шкоди німецькій економіці, яка залежить від експорту

Для пом'якшення потенційних наслідків, міністерство економіки Німеччини вже активно працює над переглядом ланцюгів поставок, зокрема над заміною американських високотехнологічних товарів та сировини.

"Окремі чиновники в Берліні вважають, що адміністрація Трампа - Венса не покладе початок радикальному розриву з зовнішньою політикою Байдена й що вона залишиться відданою традиційним американським альянсам. Але більшість погоджується з тим, що увага США неминуче зміститься з Європи на Азію, що змусить Німеччину взяти на себе більш лідерську роль у своєму регіоні", - зазначили у виданні.

Повернення Трампа до Білого дому може мати значний вплив на міжнародну політику і безпеку, а Німеччина, як один із ключових союзників США в Європі, готується до будь-яких можливих сценаріїв.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
  • Після того як Байден зробив це оголошення, американці зібрали 46,7 млн доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.
  • У понеділок, 22 липня, світова ціна на нафту злетіла вгору після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року.
Теги:
політика
Президент США
вибори президента
Німеччина
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
літо
21 липня, 2024 неділя
Локально до +35 °С: погода від Наталки Діденко на 22 липня
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
Верховна Рада
21 липня, 2024 неділя
У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 44.98
    Продаж 45.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
12:28
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Україна до кінця літа отримає 100 тис. боєприпасів у межах чеської ініціативи, - очільник МЗС Ліпавський
12:11
На фото: Раян Рейнольдс
"Одне з найбільших хвилювань у житті": Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи"
12:05
OPINION
Дмитро Золотухін
Венс наслідує Зеленського
12:01
Жозеп Боррель
У Брюсселі розпочалася зустріч очільників МЗС країн ЄС: обговорять наслідки "миротворчого турне" Орбана
11:44
Ексклюзив
Джо Байден
"Демократична партія США показала, що здатна на нестандартні рішення": дипломат про вихід Байдена з перегонів
11:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перемога Трампа може означати різку зміну трансатлантичної підтримки Києва, Європа повертається до призову на військову службу через російську загрозу. Акценти світових ЗМІ 22 липня
11:37
Оновлено
Джозеф Байден
Байден вийшов із президентських перегонів 2024 року. Реакції світу
11:32
В управління АРМА передали 4 гелікоптери й 2 літаки кримських  підприємців,  підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Оновлено
Трагедія на канатній дорозі в Києві: рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця
11:20
Роберт де Ніро
Критик Трампа Роберт де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентських перегонів
11:14
Поплічниця блогера-зрадника Лебедєва: СБУ затримала російську інформаторку, яка коригувала удари по Очакову
11:08
електроенергія
Обмеження діють протягом доби, з 18:00 застосують три черги: ситуація в енергосистемі на 22 липня
11:01
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Не виключаю, що РФ обрала медійну людину, щоб каталізувати події в Україні, - "Інформаційний спротив" про вбивство Ірини Фаріон
10:52
Пресреліз
HR Wisdom Summit: нагороди
HR Wisdom Summit: головні інсайди українського ринку праці 
10:43
ракетна атака на Охматдит
Проросійські чеські ЗМІ поширюють російські фейки про ракетний обстріл Охматдиту
10:17
ФСБ
ФСБ звинуватила заступника Єрмака в нібито кураторстві організації терактів у Криму
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Джон Леннон Beatles
На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона
10:06
OPINION
Олексій Панич
Про план Джонсона для Трампа
09:58
Білий дім
"Дякую, Джо": американці збираються перед Білим домом, скандуючи слова вдячності президенту Байдену
09:39
Ексклюзив
Маємо шанс у цьому році заблокувати Крим, - Згурець
09:26
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 117 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку
09:15
Кількість поставок мікроелектроніки з Китаю та Гонконгу до Росії за 2024 рік зменшилась на 28%, - Reuters
08:51
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Обрив канатного тросу в Києві: власник атракціону обіцяє співпрацювати зі слідством
08:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не має просувань: командир батальйону "Ахіллес" Федоренко про ситуацію на Харківщині
08:30
OPINION
Микола Княжицький
Трамп починає розуміти: про Україну потрібно розмовляти з Україною
08:21
Камала Гарріс
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
08:08
Інфографіка
ППО, обстріл, ЗСУ
За 21 липня Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів
08:05
OPINION
Віктор Пушкар
Воювати проти нас без українців росіяни не можуть
07:45
Оновлено
дрон, БПЛА
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БПЛА. В Туапсе палає нафтобаза
07:30
Аналітика
ракета ATACMS
Чому удари по РФ західною зброєю під питанням: позиція союзників і наслідки для фронту. Пояснюємо
06:55
Нафта
Після виходу Байдена із президентської гонки ціни на нафту підскочили у всьому світі
06:38
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 2 військові кораблі РФ
06:34
Філіппіни, ВМС
Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі
06:02
Камала Гарріс
Всі очільники Демпартії на рівні штатів підтримують висування Гарріс
05:36
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Ми завжди будемо вдячні за лідерство": Зеленський відреагував на вихід Байдена з президентської гонки
05:22
Карл Негаммер
Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей
01:31
Оновлено
Засуджений у Білорусі до смертної кари німець Ріко Кригер
У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари: як це може бути пов'язано з ФСБ та війною
00:44
електроенергія, відключення
У Житомирі відмовлялися вимикати світло по графіках, поки в інших регіонах люди сиділи по 15 годин без електрики, - нардеп Кучеренко
00:37
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
"Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV