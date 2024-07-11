На будівлю посольства РФ у Вашингтоні спроєктували напис Childkillers
Невідомі люди під час саміту НАТО у Вашингтоні спроєктували на будівлі російського посольства надпис Childkillers
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що поки невідомо, хто саме стоїть за цією акцією. Натомість це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.
"Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці")", - йдеться у повідомленні.
Ймовірно, це пов'язано з ракетним ударом російської армії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Що відомо про атаку РФ на "Охматдит"
Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
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