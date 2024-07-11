На будівлю посольства РФ у Вашингтоні спроєктували напис Childkillers

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що поки невідомо, хто саме стоїть за цією акцією. Натомість це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці")", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, це пов'язано з ракетним ударом російської армії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Що відомо про атаку РФ на "Охматдит"

Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.

Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.

9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.