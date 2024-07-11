Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На будівлю посольства РФ у Вашингтоні спроєктували напис Childkillers

На будівлю посольства РФ у Вашингтоні спроєктували напис Childkillers

11 липня, 2024 четвер
12:48
Світ На российское посольство в Вашингтоне спроецировали надпись «Детоубийцы»

Невідомі люди під час саміту НАТО у Вашингтоні спроєктували на будівлі російського посольства надпис Childkillers

Зміст

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що поки невідомо, хто саме стоїть за цією акцією. Натомість це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.

"Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці")", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, це пов'язано з ракетним ударом російської армії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. 

Що відомо про атаку РФ на "Охматдит"

Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.

Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.

9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.

Теги:
Росія
Війна з Росією
США
новини Києва
ракетний удар
Читайте також:
Радослав Сікорський
11 липня, 2024 четвер
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
білоруські військові
10 липня, 2024 середа
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
ракета Х-101
10 липня, 2024 середа
Російська ракета Х-101, яка поцілила в Охматдит, містила західні компоненти, - FT
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.6
    Купівля 40.6
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
14:06
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні у разі перемоги Трампа, - МЗС країни
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:04
спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
14:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Саміт НАТО: Це запрошення не Україні, а Росії стати партнером
13:43
новини Рівненщини
З початку повномасштабного вторгнення до Молдови нелегально в’їхали понад 23 тис. чоловіків
13:40
Google
Google запускає в Україні Центр прозорості: яку інформацію тут можна знайти
13:20
"Україна - це Дім": ООН і Мінекономіки співпрацюватимуть у питанні повернення українських біженців
13:16
Сі Цзіньпін і путін
У НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" війни РФ в Україні. Пекін відреагував
13:07
Данія
Данія приєдналася до коаліції дронів
12:56
Євген Кот і Наталія Татаринцева
Продюсер нацвідбору Дитячого Євробачення Євген Кот уперше став батьком
12:53
Литва прапор
Боєприпаси та безпілотники: Литва надала Україні нову партію військової допомоги
12:46
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Борової на Харківщині, - Жорін
12:43
Ексклюзив
В'ятрович у вишитій сорочці Бандери
"Коли українці й поляки борються між собою, цим користується Росія": історик В'ятрович про Волинську трагедію
12:37
Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"
Dj Tapolsky доєднався до "Культурного десанту" та розповів, чим раніше займався на війні
12:32
Південна Корея
Проєкт "Зоряні війни": Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР
12:11
Ніколас Кейдж і Вестон Кейдж Коппола
Сина Ніколаса Кейджа заарештували за підозрою в нападі на матір
12:06
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
База США у Польщі, здатна перехоплювати балістичні ракети, готова до використання, - Столтенберг
12:04
OPINION
Олег Манчура
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
12:02
САУ "Богдана"
Україна найближчими місяцями отримає 18 САУ "Богдана", профінансованих Данією
12:01
винищувачі JAS 39 Gripen
"Це рішення українського уряду": очільник МЗС Швеції розповів, коли можуть відновити зупинений процес передачі Gripen Києву
11:39
На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на рятувальників, коли ті працювали на місці обстрілу
11:30
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Відпочивав на Сейшельських Островах замість служби: колишній одеський військком Борисов постане перед судом
11:30
електроенергія
Через аномальну спеку споживання електроенергії зростає, обмеження діють упродовж доби: ситуація в енергосистемі 11 липня
11:12
Ексклюзив
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ
11:11
Михайло Галузін
Заступник Лаврова заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру
11:09
виробництво FPV-дронів у Калуші
Комплектуючі для БПЛА: НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які купують за кордоном волонтери
11:02
На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Імовірне розлучення Лопес і Аффлека: акторка націлена відібрати в чоловіка половину статків, - ЗМІ
10:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Найбільший страх НАТО – Трамп, а Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів у США. Акценти світових ЗМІ 11 липня
10:35
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр
До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар та євро
10:21
електроенергія, графіки відключень
Держенергонагляд перевірить, чи справедливо обленерго застосовують графіки вимкнень світла
10:18
СБУ затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав вивозити українське зерно з Криму
10:17
Jerry Heil
Jerry Heil випустила кліп на пісню Virgin Maria - ідейне продовження треку Teresa & Maria
10:07
OPINION
Віталій Портников
Знищення України після перемовин. Колонка Віталія Портникова
10:00
Партнерський матеріал
БФ "280 днів"
Попри війну: як БФ "280 днів" допомагає народжувати нове покоління українців
10:00
Княгиня Ольга
11 липня — день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Що ще варто знати про цей день
09:53
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Дрони та артилерія знищують ворога ще на етапах ротацій навіть у ближніх тилах, - офіцер бригади "Рубіж" Назаренко
09:38
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР
09:24
діти, злочини росії
Окупанти планують вивезти 750 дітей із ТОТ Луганщини до Астраханської області РФ, - ОВА
09:16
Віктор Орбан
Орбан зустрінеться з Трампом у Флориді 11 липня, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV