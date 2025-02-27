На чесько-словацькому кордоні фермери вийшли на акцію протестів через імпорт "з неєвропейських країн"

Про це повідомляє Reuters.

Фермери вийшли на акцію протесту, припаркувавши десятки тракторів на прикордонному переході - спільному кордоні Словаччини та Чехії біля словацького міста Горіч.

Зокрема, люди протестували з плакатами "Зупиніть зерно з України" чи "Зелена угода - кінець", посилаючись на кліматичну політику ЄС.

У матеріалі зауважують, що учасники мітингу також критикували угоду Європейського Союзу та південноамериканського блоку Меркосур, а також - український імпорт без мит.

"Що впливає на мене... це те, що я повинен виконувати неймовірну кількість зобов'язань, документів, реєстрації тощо. Водночас я не можу продавати товари за ціною, за якою вони завозять його сюди ні зі сходу, ні навіть з Південної Америки", - зазначив чеський фермер, один з учасників акції.