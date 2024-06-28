На дебатах Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг, - політик Рибачук 

Таку думку висловив політик, громадський діяч, Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук у етері Еспресо.

"Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг. Він відчуває, що його виборцям це важливо. Коли він повністю торпедував голосування фінансової допомоги України, видно, йому сказали:"Слухай, виборцям це не подобається". Тоді Трамп підтримав цей пакет, і риторика Джонсона теж змінилася. Тому виборцям рядовим, або звичайним виборцям республіканської партії дуже важлива чітка позиція щодо Путіна", - зазначив він.

Трамп любить порівнювати себе з Байденом. Але на дебатах він не зробив дві важливі речі, зауважив Рибачук.

"Трамп любить цю історію з порівнянням. Мовляв, я найкращий президент, Байден гірший, я сильний, Байден слабкий. Тому він порівнював жахливий вихід американських військ з Афганістану, і повторював фразу:" Якби я був, то війни б не було...". Але він не зробив дві речі. Трамп не пояснив українцям, як він збирається закінчувати війну. Також не відповів на питання, чи визнає він результат виборів, якщо їх програє. Це парадоксально", - розповів політик.