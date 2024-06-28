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На дебатах Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг, - політик Рибачук 

28 червня, 2024 п'ятниця
13:30
Світ байден трамп дебати

Дебати між майбутніми кандидатами на посаду президента США по формі виграв Дональд Трамп. Хоча по суті, Джо Байден говорив значно важливіші речі

Зміст

Таку думку висловив політик, громадський діяч, Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук у етері Еспресо.

"Трамп згадував Україну не тому, що він наш друг. Він відчуває, що його виборцям це важливо. Коли він повністю торпедував голосування фінансової допомоги України, видно, йому сказали:"Слухай, виборцям це не подобається". Тоді Трамп підтримав цей пакет, і риторика Джонсона теж змінилася. Тому виборцям рядовим, або звичайним виборцям республіканської партії дуже важлива чітка позиція щодо Путіна", - зазначив він.

Трамп любить порівнювати себе з Байденом. Але на дебатах він не зробив дві важливі речі, зауважив Рибачук.

"Трамп любить цю історію з порівнянням. Мовляв, я найкращий президент, Байден гірший, я сильний, Байден слабкий. Тому він порівнював жахливий вихід американських військ з Афганістану, і повторював фразу:" Якби я був, то війни б не було...". Але він не зробив дві речі. Трамп не пояснив українцям, як він збирається закінчувати війну. Також не відповів на питання, чи визнає він результат виборів, якщо їх програє. Це парадоксально", - розповів політик.

  • Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
Теги:
Україна
Росія
політика
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
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США
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