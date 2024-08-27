На кордоні між Іраном та Іраком вибухнули цистерни з паливом: є загиблий і поранені

Про це повідомляє CNN Türk.

Зазначається, що пожежа, яка спалахнула на пункті переходу Первізхан між Іраком та Іраном, поширилася на паливні танкери в цьому районі. Внаслідок вибуху, що виник через пожежу, 11 бензовозів стали непридатними.

За даними каналу, внаслідок інциденту одна людина загинула та ще вісім отримали поранення.

Для гасіння пожежі на місце події направили багато пожежних бригад. Роботи з приборкання вогню тривають, причина пожежі наразі невідома.