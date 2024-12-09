На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти

Про це інформують Reuters і ANSA.

За словами представника Eni, вибух стався в Каленцано, поблизу Флоренції в зоні навантаження, але не торкнувся паливних сховищ на цьому об'єкті.

Удень пожежу вже загасили. Проте у результаті загоряння загинули двоє людей, ще 9 - постраждали. Крім того, троє людей вважаються зниклими безвісти.

Агентство цивільної оборони Італії закликало місцеве населення триматися якомога далі від місця займання та залишатися у приміщеннях.

Зазначається, що дим розповсюдився в радіусі 5 км від місця вибуху. Запах через згоряння вуглеводнів настільки сильний, що людям роздають маски для захисту дихальних шляхів.