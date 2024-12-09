На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти
У понеділок, 9 грудня, на сховищі палива, що належить італійській енергетичній групі Еnі, стався потужний вибух. У результаті загинули і постраждали люди, щонайменше троє вважаються зниклими безвісти
Про це інформують Reuters і ANSA.
За словами представника Eni, вибух стався в Каленцано, поблизу Флоренції в зоні навантаження, але не торкнувся паливних сховищ на цьому об'єкті.
Удень пожежу вже загасили. Проте у результаті загоряння загинули двоє людей, ще 9 - постраждали. Крім того, троє людей вважаються зниклими безвісти.
Агентство цивільної оборони Італії закликало місцеве населення триматися якомога далі від місця займання та залишатися у приміщеннях.
Зазначається, що дим розповсюдився в радіусі 5 км від місця вибуху. Запах через згоряння вуглеводнів настільки сильний, що людям роздають маски для захисту дихальних шляхів.
- У квітні на гідроелектростанції неподалік від італійського міста Болонья також стався вибух. У результаті відомо про трьох загиблих, ще четверо вважаються зниклими безвісти.
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