В Італії стався вибух на гідроелектростанції: є жертви

Про це повідомляє видання LaPresse з посиланням на джерела у префектурі.

Зазначається, що вибух стався на глибині 30 метрів під землею під час робіт на турбінах. Пожежа спалахнула на 8-му поверсі, потім обвалилося горище, і працівники залишилися заблокованими. Поверх нижче затопило водою.

Наразі на озері Сувіана рятувальники ідентифікували три тіла. Щонайменше четверо людей досі вважаються зниклими безвісти, а ще п'ятеро постраждалих перебувають у лікарні.

Пошуки людей ускладнюються через часткове обвалення горища будівлі. Для оперативної госпіталізації потерпілих використовували вертольоти.

Мер Болоньї Меттео Лепоре назвав інцидент "однією з найбільших трагедій в сучасній історії Італії".

Про причину вибуху наразі не повідомляється.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні написала у Twitter, що "з тривогою" стежить за новинами про вибух. Вона передала слова підтримки постраждалим та подякувала рятувальним службам.

Повідомляється, що гідроелектростанція належить італійському енергетичному гіганту Enel Green Power. Компанія заявила, що гребля внаслідок вибуху не постраждала, але ГЕС зупинила виробництво.