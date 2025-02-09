На Сахаліні китайське судно з вугіллям і мазутом зазнало аварії і сіло на мілину: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

Про це повідомляє ASTRA і "АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил".

Слідчий комітет РФ проводить перевірку після того, як китайський суховантаж сів на мілину біля порту Невельськ на Сахаліні. РосЗМІ пишуть, що судно перевозило 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля.

Як повідомили у МНС РФ, сигнал про подію надійшов у ніч проти 9 лютого. Судно сіло на мілину на південь від порту Невельськ. На борту перебувають 20 членів екіпажу, медичної допомоги вони не потребують. Розливу палива не зафіксовано. Наразі опрацьовується питання про зняття судна з мілини.

Перевірка ведеться за фактом можливого порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту (стаття 263 КК), уточнили у пресслужбі відомства.

У Невельському районі Сахалінської області запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального характеру після того, як у гирлі річки Козачка село на мілину китайське вантажне судно.