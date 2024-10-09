На США насувається один з найбільш руйнівних штормів - Мілтон: йому присвоїли 5 категорію

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що ураган Мілтон послабшає до 3 категорії до того моменту, як він вріжеться у Флориду, але це все одно може бути одним із найбільш руйнівних штормів у штаті. Він принесе багато опадів та сильний вітер на більшій частині півострова.

За даними видання, шторм обрушиться на центральне узбережжя Мексиканської затоки Флориди в середу ввечері або рано в четвер і переміститься від східного узбережжя штату над Атлантичним океаном у четвер.

Оскільки ураган потроху наближається до Флориди, міста та округи ввели комендантську годину для людей, які залишаються в цих районах.