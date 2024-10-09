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На США насувається один з найбільш руйнівних штормів - Мілтон: йому присвоїли 5 категорію

Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
09:44
Світ ураган "Хелен"

Увечері 9 жовтня штат Флорида у США накриє один із найпотужніших - Мілтон. Йому присвоїли найвищу, 5 категорію. У містах вводять комендантську годину

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що ураган Мілтон послабшає до 3 категорії до того моменту, як він вріжеться у Флориду, але це все одно може бути одним із найбільш руйнівних штормів у штаті. Він принесе багато опадів та сильний вітер на більшій частині півострова.

За даними видання, шторм обрушиться на центральне узбережжя Мексиканської затоки Флориди в середу ввечері або рано в четвер і переміститься від східного узбережжя штату над Атлантичним океаном у четвер.

Оскільки ураган потроху наближається до Флориди, міста та округи ввели комендантську годину для людей, які залишаються в цих районах.

  • В кінці вересня ураган "Хелен" накрив узбережжя штату Флорида в Сполучених Штатах Америки.
  • У штаті почали готуватися до ймовірної евакуації 6 млн людей в очікуванні чергового урагану протягом тижня.
  • Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мілтон".

Теги:
негода
повінь
США
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