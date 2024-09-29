На Заході дуже погано сприймається те, що сучасна Росія є аналогом нацистів, - дисидент Зісельс

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дуже консервативне усвідомлення притаманне не тільки Заходу, вони сформували своє бачення світу давно, і експертне середовище, політики, і багато людей мають певні уявлення про сьогодення. Те, що Росія є аналогом нацистів, дуже погано сприймається. Я пам’ятаю це з 14-го року, дискусії з німецькими істриками, німецькими журналістами, вони не хотіли навіть чути про це. Я думаю, що багато німецьких істориків і досі не хочуть чути, - сказав він.

Читайте також: Нацизм як криве дзеркало путінізму

Водночас Йосиф Зісельс наголосив, що для українців комунізм та нацизм це рівноправні явища.

"Для нас комунізм і нацизм це рівноправні явища. Бо ми пережили і те, і інше, тобто українські люди, які тут жили, зокрема євреї й інші - всі пережили обидва режими. А німецькі (люди, - ред.), як і вся західна Європа пережили тільки нацизм, і вони бачать в Росії партнерів по торгівлі, бо їм дуже вигідно це, а те, що вигідно прагматичній Європі, Штатам, Канаді - це нелегко змінюється дуже, треба лупати цю скелю, оце моє переконання", - зазначив дисидент.