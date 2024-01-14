Наближений до Макрона, красномовний, перший гей в уряді Франції: політична оглядачка Мельничук про нового французького прем'єра Ґабріеля Атталя
Новопризначений очільник уряду Франції Ґабріель Атталь є соратником президента Емманюеля Макрона
Про це розповіла політична оглядачка в Парижі Оксана Мельничук у етері телеканалу "Еспресо".
"Ґабріель Атталь дуже наближений до Макрона. Вони разом починали створювати рух "Вперед, Республіка", який з часом став партією Макрона. Атталь був призначений Макроном, щоб підбадьорити французький політикум", - повідомила вона.
Сьогодні Макрону треба виконувати обіцянки, які він дав у вересні. Зокрема, це посилення питань безпеки, перелаштування французької економіки майже на військові рейки, допомога Україні, так званий стратегічний суверенітет Європи по відношенню до США з огляду на вибори. Саме тому він призначив свого найближчого соратника, зазначила Мельничук.
"Нагадаю, спочатку Атталь був речником у Макрона. Пізніше він був призначений міністром шкільної освіти. Це дуже важлива частина життя французького суспільства. Міністри шкільної освіти Франції мають так званий трамплін у політиці. Вони стають дуже популярними, якщо роблять правильні речі", - каже політична оглядачка.
За її словами, Атталь - дуже красномовна людина.
"Ґабріель справжній фахівець ораторського мистецтва. Він вирішував дуже багато проблемних комунікаційних питань Макрона", - зазначила Мельничук.
Французькі журналісти зауважують, що Ґабріель Атталь є першим геєм на посаді, який офіційно це визнає, підкреслила вона.
"Міністр закордонних справ був його першим чоловіком. Тобто, в них офіційні шлюбні стосунки з нинішнім міністром закордонних справ Франції", - додала політична оглядачка.
- 9 січня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку.
- Новим очільником уряду призначили міністра освіти Франції Ґабріеля Атталя.
- 11 січня Ґабріель Атталь оголосив склад уряду.
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