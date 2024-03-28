Над Польщею нависає російська загроза, а уряду байдуже, - польський політик Чех
Польський політик та громадський діяч Мирослав Чех зазначив, що Польща має мобілізуватися, щоб забезпечити відсіч російській агресії
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ситуація в Польщі дуже тривожна. Польський Генштаб, прем'єр-міністр Дональд Туск і представники президента заявляють, що над Польщею нависає загроза російської агресії. Путін постійно говорить про Польщу і лякає. Тобто усі мають мобілізуватися, щоб забезпечити відсіч російській агресії та її стримування, тобто не допустити до цього", - наголосив Чех.
За словами польського політика, прийшов час припинити блокування польського кордону.
"Натомість все те, що відбувається в економічних відносинах показує, що насправді державі байдуже, що відбувається. Елементарні справи проходять мимо. На них закриваються очі, немає жодних установок, щоб такі процедури ліквідувати. Відбувається блокування кордону з Україною, а Україна воює з російською агресією. Ну як на здорову голову це може налазити? Ми ж не можемо постійно перебувати в країні абсурду. Прийшов час це припиняти", - додав Чех.
- Деревину з Білорусі, яка є підсанкційним товаром, експортують до Євросоюзу, видаючи її за казахстанську. Більшість постачань такої деревини – у Польщу.
- Ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею, є незаконною, позаяк існують чіткі європейські закони, які регулюють торгівлю і всередині ЄС, і з третіми країнами. Також є багато сумнівів щодо того, що протести на кордоні пов’язані з сільськогосподарською продукцією і, ймовірно, в цих акціях є російський слід.
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