Над Польщею нависає російська загроза, а уряду байдуже, - польський політик Чех

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ситуація в Польщі дуже тривожна. Польський Генштаб, прем'єр-міністр Дональд Туск і представники президента заявляють, що над Польщею нависає загроза російської агресії. Путін постійно говорить про Польщу і лякає. Тобто усі мають мобілізуватися, щоб забезпечити відсіч російській агресії та її стримування, тобто не допустити до цього", - наголосив Чех.

За словами польського політика, прийшов час припинити блокування польського кордону.

"Натомість все те, що відбувається в економічних відносинах показує, що насправді державі байдуже, що відбувається. Елементарні справи проходять мимо. На них закриваються очі, немає жодних установок, щоб такі процедури ліквідувати. Відбувається блокування кордону з Україною, а Україна воює з російською агресією. Ну як на здорову голову це може налазити? Ми ж не можемо постійно перебувати в країні абсурду. Прийшов час це припиняти", - додав Чех.