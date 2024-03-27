Білоруську підсанкційну деревину експортують у Польщу під виглядом казахстанської, – розслідування

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів "Білоруського розслідувального центру", проєкту Радіо Свобода "Схеми" та польського видання Gazeta Wyborcza

Євросоюз запровадив санкції на ввезення низки товарів з Білорусі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в березні 2022 року обмеження ввели й щодо білоруської деревини, значну частину якої традиційно постачали в Європу.

Після цього ситуація на ринку деревини в Європі змінилася. Зокрема, журналісти звернули увагу на помітне збільшення обсягів імпорту виробів із дерева з Казахстану. За даними Євростату, протягом 2022-2023 років деревини з цієї країни ввезли на рекордні майже 126 млн євро.

Фото: radiosvoboda.org

Більшість таких постачань було в Польщу. Зокрема, за даними документів, торік імпорт казахстанської деревини до Польщі зріс майже вп'ятеро порівняно з 2022-м – з 14 мільйонів євро до майже 68 мільйонів. При цьому до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Казахстан майже не постачав дерево в Європу, а сама країна не вирізняється значною лісистістю.

Під час спілкування з журналістами представник Польської торгово-промислової палати деревообробної промисловості зауважив, що може свідчити про обхід санкцій з боку Росії та Білорусі.

"З цього приводу ми вже звернулися до міністерства державних активів Польщі для вжиття відповідних заходів для виправлення становища, але поки не отримали відповіді", – зазначив Петро Гарстка.

Джерела на ринку лісопродукції, що стосуються постачання деревини (заточеного палісаду із сосни) з Казахстану до Польщі, надали журналістам пакет документів. Зокрема – контракт на майже мільйон євро між казахстанською компанією Nurr-electro й одержувачем – польською компанією PLRBL, а також дані щодо специфікації товару та митні декларації.

Фото: radiosvoboda.org

Під час спілкування журналістів з представниками обох компаній про деталі цієї угоди юрист Nurr-electro Арман Тулієвич заперечив, що його компанія постачала деревину у Європу для польської PLRBL.

"Не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару. Відповідно, не було грошей – не було угоди. З такою продукцією ми не мали справи", – зазначив він.

Побачивши контракт і супровідні документи, юрист заявив, що і підписи, і відбитки печаток на них – це підробка.

Факт фальшування документів за допомогою фоторедактора журналістам підтвердили два незалежні експерти з графічного дизайну.

Окрім того, журналісти не знайшли підтвердження такої поставки в базі експорту Казахстану. Відтак вони сконтактували з перевізником – представником білоруської компанії "Галлардо".

"А ми з Казахстану не везли його. Ми з Білорусі везли, нам там завантажили. Які документи дали, такі дали, ми за ними й перевозили. Ось так. Як є, так є. Причому ми чесно везли, ми не їздили ні в який Казахстан, не ми ж ці документи оформляли", — відповів співробітник "Галлардо".

Він додав, що "Галлардо" співпрацює з іще однією білоруською компанією – "СО РБЛ". Це підприємство спеціалізується на розпилюванні, струганні та просочуванні деревини та, ймовірно, саме з його складів відвантажували "казахстанську" деревину".

Єдиний власник компанії – білорус Олег Янович – також є головою правління польської PLRBL, яка отримала нібито казахстанський палісад. Коментувати цю ситуацію журналістам Олегом Янович відмовився.

У відповіді на запит про проведення перевірки польської компанії PLRBL та її власників у польському МЗС заявили, що питання обходу санкцій не перебуває в їхній компетенції. У митній службі Польщі зазначили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за викладеними в запиті фактами розпочали перевірку, а від докладніших коментарів утрималися.