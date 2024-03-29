Нашою метою має бути допомогти Україні перемогти, - президент Литви у річницю вступу країни до НАТО
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа в річницю вступу країни до Північноатлантичного альянсу наголосив, що метою НАТО має бути допомогти Україні перемогти
Про це він написав у соцмережі X.
У 20-ту річницю вступу Литви до НАТО Науседа заявив, що метою Альянсу має бути допомогти Україні перемогти у війні з Росією.
"Яке рішення Литви було найкращим у новітній історії? Це був вступ до НАТО. Двадцять років тому Литва вирішила стати частиною західної колективної безпеки. Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", - зазначив він.
- 22 березня міністерство оборони Литви заявило про передачу Збройним Силам України протидронових систем.
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