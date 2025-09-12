НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела Bloomberg, військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, який відповідає за планування і проведення всіх військових операцій Альянсу.

Зазначається, що наразі його командування аналізує ситуацію та вирішує, які ресурси за потреби слід буде залучити.

"У перспективі нам належить зробити ще дуже багато. Наразі країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом з усіма країнами Альянсу", - заявив Гринкевич у четвер.

Він додав, що НАТО зробить висновки і зараз "ми дізнаємося про речі", які потрібно поліпшити, щоб протистояти "обмеженим вторгненням".

Також, за інформацією джерела, окрім "військової відповіді", буде й політична. Першу таку відповідь було оголошено у середу, коли генсек НАТО Марк Рютте та інші лідери країн-союзників засудили "безрозсудну поведінку" Росії.

Окрім цього, джерело повідомило, що хоча кількість дронів, які порушили повітряний простір Польщі, була безпрецедентною, і це змусило літаки НАТО збивати їх просто в повітряному просторі Альянсу, встановити намір складно.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.