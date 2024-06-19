НАТО стурбоване можливою підтримкою ядерної та ракетної програм КНДР Росією, - Столтенберг

Про це пише Swissinfo.

Єнс Столтенберг після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що війна Росії в Україні підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які бажають поразки Альянсу.

Проте він наголосив, що у НАТО також стурбовані потенційною підтримкою, яку Росія надає Північній Кореї, коли йдеться про ракетну та ядерну програми КНДР.

За його словами, це, а також підтримка Китаєм військової економіки Росії демонструє наскільки безпека в Європі пов'язана з Азією. Генсек додав, що на певному етапі для Китаю зокрема мають бути "наслідки".

"Вони не можуть продовжувати мати нормальні торговельні відносини з країнами Європи і водночас розпалювати найбільшу війну, яку ми бачили в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Столтенберг.