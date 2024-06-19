Блінкен: зробимо все можливе, щоб припинити підтримку Росії Іраном і КНДР
Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб припинити постачання зброї та підтримку з Ірану та Північної Кореї до Росії
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні. Іран надає зброю, зокрема безпілотники, які використовуються проти цивільних та цивільної інфраструктури", - заявив Блінкен.
Він наголосив, що США "дуже стурбовані цим, тому що це те, що підтримує війну".
"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея", - зауважив держсекретар США.
- Напередодні російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
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