Блінкен: зробимо все можливе, щоб припинити підтримку Росії Іраном і КНДР

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні. Іран надає зброю, зокрема безпілотники, які використовуються проти цивільних та цивільної інфраструктури", - заявив Блінкен.

Він наголосив, що США "дуже стурбовані цим, тому що це те, що підтримує війну".

"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея", - зауважив держсекретар США.