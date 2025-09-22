НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем

Про це пише The Guardian.

За інформацією Військово-повітряних сил Німеччини, літак РФ з вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному просторі.

Для перехоплення було піднято два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге.