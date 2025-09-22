НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
У неділю, 21 вересня, два винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter були підняті і небо для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М, який пролетів над Балтійським морем
Про це пише The Guardian.
За інформацією Військово-повітряних сил Німеччини, літак РФ з вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному просторі.
Читайте також: "Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
Для перехоплення було піднято два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге.
- У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії. Уряд держави запросив консультації з Північноатлантичним альянсом за 4 статтею.
- Згодом головне війскове відомство Естонії опублікувало карту, на який прокреслено лінію російського повітряного вторгнення, що відбулось у п'ятницю, 19 вересня 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе