NAUDI на MSPO 2024: у Польщі відбудеться міжнародна виставка оборонної промисловості

Про це інформує пресслужба Асоціації у Facebook.

Там зазначили, що виставка надає унікальну можливість оборонним компаніям продемонструвати свої новітні продукти та послуги, а також встановити стратегічне партнерство з міжнародними гравцями на ринку.



На двох великих стендах NAUDI представить широкий спектр продукції своїх компаній-учасників, що входять до складу українського військово-промислового комплексу. Серед них Українська Бронетехніка, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC, Radionix, System Electronic Export, Archer, KTD Plus, KTD Jupiter, "Атлон Авіа", Aviation Systems of Ukraine, UA Defence, SpetsMashKomplekt, а також партнери з державного сектору, зокрема КБ "Луч".



MSPO об'єднує ключових представників світової оборонної промисловості з десятків країн, включаючи найбільші делегації з Австралії, США та Великої Британії. Виставка стане важливою платформою для делегації NAUDI для обміну досвідом, розширення співробітництва, презентації передових технологій і встановлення нових міжнародних ділових контактів.

NAUDI запрошує всіх відвідати стенди: №G-29 у холі G (всередині) та №ZG-34 біля виходу 6 (стенд на вулиці).