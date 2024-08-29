NAUDI на MSPO 2024: у Польщі відбудеться міжнародна виставка оборонної промисловості
Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) візьме участь у 32-й Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024, яка відбудеться в польському місті Кельце з 3 по 6 вересня
Про це інформує пресслужба Асоціації у Facebook.
Там зазначили, що виставка надає унікальну можливість оборонним компаніям продемонструвати свої новітні продукти та послуги, а також встановити стратегічне партнерство з міжнародними гравцями на ринку.
На двох великих стендах NAUDI представить широкий спектр продукції своїх компаній-учасників, що входять до складу українського військово-промислового комплексу. Серед них Українська Бронетехніка, Kvertus, Altair, Ukrspecsystems, Airlogix, UKRTAC, Radionix, System Electronic Export, Archer, KTD Plus, KTD Jupiter, "Атлон Авіа", Aviation Systems of Ukraine, UA Defence, SpetsMashKomplekt, а також партнери з державного сектору, зокрема КБ "Луч".
MSPO об'єднує ключових представників світової оборонної промисловості з десятків країн, включаючи найбільші делегації з Австралії, США та Великої Британії. Виставка стане важливою платформою для делегації NAUDI для обміну досвідом, розширення співробітництва, презентації передових технологій і встановлення нових міжнародних ділових контактів.
NAUDI запрошує всіх відвідати стенди: №G-29 у холі G (всередині) та №ZG-34 біля виходу 6 (стенд на вулиці).
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