Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
Президент Польщі Кароль Навроцький нагадав, його країна вже багато років допомагає Україні економічно та дипломатично, водночас наголосив, що польські війська не братимуть участь у війні
Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa SA.
Під час 4-ї Міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському президенту Польщі Каролю Навроцькому старшокласники поставили запитання про безпеку Польщі - зокрема про можливість війни на польській території та про те, яку роль молодь може відігравати у зміцненні системи національної безпеки.
"Я зроблю все, щоб запобігти спалаху війни", - заявив він.
За словами Навроцького, головне завдання президента у мирний час — зробити все можливе, аби війна не дісталася Польщі й щоб польські військові не гинули на фронті.
Кароль Навроцький під час передвиборчої кампанії гарантував, що "польські солдати не гинутимуть в Україні й до України не поїдуть". За словами президента, він цього і дотримуватиметься.
- 16 жовтня польський політик Яцек Пєхота, президент Польсько-української господарчої палати розповів, що польські фірми дуже зацікавлені в участі у відбудові України.
