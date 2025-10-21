Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa SA.

Під час 4-ї Міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському президенту Польщі Каролю Навроцькому старшокласники поставили запитання про безпеку Польщі - зокрема про можливість війни на польській території та про те, яку роль молодь може відігравати у зміцненні системи національної безпеки.

"Я зроблю все, щоб запобігти спалаху війни", - заявив він.

За словами Навроцького, головне завдання президента у мирний час — зробити все можливе, аби війна не дісталася Польщі й щоб польські військові не гинули на фронті.

Кароль Навроцький під час передвиборчої кампанії гарантував, що "польські солдати не гинутимуть в Україні й до України не поїдуть". За словами президента, він цього і дотримуватиметься.