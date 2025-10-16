Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Польські фірми дуже зацікавлені в участі у відбудові України, - польський політик Пєхота

Ірена Моляр
16 жовтня, 2025 четвер
18:26
Війна з Росією Україна Польща

Жодна з польських фірм, яка працювала ще до війни в Україні, з початком повномасштабного вторгнення не залишила українського ринку

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо польський політик Яцек Пєхота, президент Польсько-української господарчої палати.

"Польські фірми дуже зацікавлені в участі у процесі відбудови України. Польське агентство інвестицій торгівлі має понад 3000 польських фірм, які зацікавлені в процесі відбудови України. Але цей процес триває і в Польщі. Ми підкреслюємо те, що українці весь час здійснюють процес відбудови. Вони відбудовують те, що було знищено через війну, також реалізують багато інвестиційних проєктів. За час війни поляки зареєстрували в Україні майже 300 різноманітних товариств. Ми на третьому місці щодо кількості зареєстрованих суб'єктів в Україні, і це дуже важливий показник", - зауважив Яцек Пєхота.

За його словами щодо сфер, які викликають особливе зацікавлення, то це залежить від того, де Україна матиме найбільше потреби. Можливо, це пов'язано з відбудовою інфраструктури, з енергетичним сектором або те, що пов'язано з комунальним господарством.

"Звичайно, необхідно не забувати про те, що Україна є дуже важливим елементом, скарбницею у сфері сільського господарства як для Європи, так і для світу. Тому треба також здійснювати інвестиційні проєкти й в цьому секторі. Ми говоримо так: Україна створює щоразу кращі умови для реалізації інвестиційних проєктів, які наближені до вимог Європейського Союзу. Я думаю, що тут вже зараз можна і в подальшому реалізувати різноманітні проєкти", - підкреслив польський політик.

Пєхота зазначив, що жодна з польських фірм, яка працювала ще до війни в Україні, з початком повномасштабного вторгнення не залишила українського ринку. Раніше фірми вже інвестували понад $200 000. На його думку, інвестування в період війни, коли збільшені ризики, - чудове підтвердження того, що варто інвестувати в Україну і варто реалізувати інвестиційні проєкти в Україні.

 

  • Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що позиція Польщі, Литви, Латвії та Естонії щодо відмови від дипломатичних відносин ЄС з Росією, підштовхнула російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної агресії проти України


     
