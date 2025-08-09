"Найбільш проривний момент - прибраний арбітраж РФ": експерт-міжнародник Копчак про угоду Вірменії та Азербайджану

Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Володимир Копчак.

"Всі притомні люди радіють, а притомних людей тут більше. Це безумовно історична подія у відносинах між Вірменією і Азербайджаном. Вона максимально наблизила. Тут мова вже не про підписання фактичної мирної угоди і папірця. У Вашингтоні цей текст був парафований", - сказав він.

Копчак додав, що окрім цього у Вашингтоні було підписано декілька двосторонніх паперів.

"Декілька декларацій, двосторонніх, я маю на увазі, Вашингтон - Баку і Вашингтон - Єреван. А також була декларація вірменсько-азербайджанська. Вона вичерпна. Сторони офіційно заявляють, що все, немає територіальних претензій і ми не будемо більше одне в одного стріляти. Тому це, на мій погляд, один прорив", - зазначив експерт.

Він назвав і інший прорив.

"Фактично на папері вже завдано поштовху до фізичного приходу на землі Сполучених Штатів у регіон Південного Кавказу. В принципі, і на заміну Російської Федерації - не більше і не менше. Я вважаю, що найбільш проривним моментом є те, що на папері зараз де-факто зафіксовано те, що прибрано арбітраж, модерацію, маніпуляцію тридцятирічну Російської Федерації, яка була організатором цієї війни, цього конфлікту і все робила до останнього моменту і на даний час ще продовжуватиме робити, але з іншими можливостями, для того щоб сторони банально не помирилися", - підсумував Копчак.