"Найбільш проривний момент - прибраний арбітраж РФ": експерт-міжнародник Копчак про угоду Вірменії та Азербайджану
Мирна угода - це історична подія у відносинах між Вірменією і Азербайджаном. Сторони заявляють, що немає територіальних претензій і зобов'язуються не стріляти одне в одного
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Володимир Копчак.
"Всі притомні люди радіють, а притомних людей тут більше. Це безумовно історична подія у відносинах між Вірменією і Азербайджаном. Вона максимально наблизила. Тут мова вже не про підписання фактичної мирної угоди і папірця. У Вашингтоні цей текст був парафований", - сказав він.
Копчак додав, що окрім цього у Вашингтоні було підписано декілька двосторонніх паперів.
"Декілька декларацій, двосторонніх, я маю на увазі, Вашингтон - Баку і Вашингтон - Єреван. А також була декларація вірменсько-азербайджанська. Вона вичерпна. Сторони офіційно заявляють, що все, немає територіальних претензій і ми не будемо більше одне в одного стріляти. Тому це, на мій погляд, один прорив", - зазначив експерт.
Він назвав і інший прорив.
"Фактично на папері вже завдано поштовху до фізичного приходу на землі Сполучених Штатів у регіон Південного Кавказу. В принципі, і на заміну Російської Федерації - не більше і не менше. Я вважаю, що найбільш проривним моментом є те, що на папері зараз де-факто зафіксовано те, що прибрано арбітраж, модерацію, маніпуляцію тридцятирічну Російської Федерації, яка була організатором цієї війни, цього конфлікту і все робила до останнього моменту і на даний час ще продовжуватиме робити, але з іншими можливостями, для того щоб сторони банально не помирилися", - підсумував Копчак.
- У пʼятницю, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду за посередництва США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе