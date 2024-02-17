Найбільша стрілянина десятиліття: в Ірані чоловік застрелив 12 родичів з автомата Калашникова

Про це повідомляє Associated Press.

Голова департаменту юстиції провінції Керман Ебрагім Хаміді заявив, що нападник відкрив вогонь по своєму батькові, братові та іншим родичам через сімейні суперечки.

Згідно з повідомленням, знаряддям убивства був автомат Калашникова.

Цей випадок став найбільшим за кількістю загиблих в Ірані, де громадянам дозволено мати лише мисливські рушниці, поширені в сільській місцевості.

У виданні зазначили, що останніми роками в країні, яка страждає від погіршення економічних умов у поєднанні з жорсткими санкціями США, що призвели до стрімкого зростання інфляції та безробіття, спостерігається сплеск насильства.