Найбільша стрілянина десятиліття: в Ірані чоловік застрелив 12 родичів з автомата Калашникова
У суботу, 17 лютого, у віддаленій сільській місцевості на південному сході Ірану 30-річний чоловік застрелив 12 своїх родичів, що стало наймасовішим убивством за останні десятиліття
Про це повідомляє Associated Press.
Голова департаменту юстиції провінції Керман Ебрагім Хаміді заявив, що нападник відкрив вогонь по своєму батькові, братові та іншим родичам через сімейні суперечки.
Згідно з повідомленням, знаряддям убивства був автомат Калашникова.
Цей випадок став найбільшим за кількістю загиблих в Ірані, де громадянам дозволено мати лише мисливські рушниці, поширені в сільській місцевості.
У виданні зазначили, що останніми роками в країні, яка страждає від погіршення економічних умов у поєднанні з жорсткими санкціями США, що призвели до стрімкого зростання інфляції та безробіття, спостерігається сплеск насильства.
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Уранці середи, 14 лютого, в Ірані прогриміли вибухи на газопроводі. Місцеві чиновники кажуть, що за підривом стоять терористи.
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