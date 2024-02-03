"Найменш надійний союзник НАТО": у сенаті США закликали ввести санкції проти Угорщини

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, сенатор Кардін засудив затягування Орбаном виділення макрофінансової допомоги України від Європейського Союзу, а також зволікання зі схваленням вступу Швеції в НАТО.

За його словами, Білому дому слід зважити можливість запровадження санкцій і скасування безвізового режиму для громадян Угорщини.

"Орбан знову показав, що є найменш надійним членом НАТО, окрім того, що він безпідставно затягнув до сьогоднішнього дня зусилля Європейського Союзу надати таку необхідну економічну допомогу Україні. США повинні розглянути можливість застосування Глобального закону Магнітського, який дозволить Штатам накладати санкції на іноземних чиновників за корупцію та порушення прав людини", - наголосив американський сенатор.

Видання зазначає, що ці докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою.

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО "і час, і терпіння спливають".