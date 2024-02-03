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"Найменш надійний союзник НАТО": у сенаті США закликали ввести санкції проти Угорщини

3 лютого, 2024 субота
06:46
Світ Віктор Орбан

Кілька сенаторів конгресу США включно з очільником комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном назвали прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "найменш надійним" союзником НАТО та заговорили про перспективу запровадження санкцій проти його країни

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, сенатор Кардін засудив затягування Орбаном виділення макрофінансової допомоги України від Європейського Союзу, а також зволікання зі схваленням вступу Швеції в НАТО. 

За його словами, Білому дому слід зважити можливість запровадження санкцій і скасування безвізового режиму для громадян Угорщини.

"Орбан знову показав, що є найменш надійним членом НАТО, окрім того, що він безпідставно затягнув до сьогоднішнього дня зусилля Європейського Союзу надати таку необхідну економічну допомогу Україні. США повинні розглянути можливість застосування Глобального закону Магнітського, який дозволить Штатам накладати санкції на іноземних чиновників за корупцію та порушення прав людини", - наголосив американський сенатор. 

Видання зазначає, що ці докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою. 

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО "і час, і терпіння спливають".

  • Напередодні високопосадовці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО. Так Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном.

Теги:
Угорщина
Віктор Орбан
НАТО
США
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