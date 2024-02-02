Вступ Швеції в НАТО: сенатори заявили, що бездіяльність Угорщини може зіпсувати стосунки з США та Альянсом
Високопосадовці США заявили, що хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО. Так Будапешт ризикує остаточно зіпсувати свої відносини з Вашингтоном
Про це пише Reuters.
"Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець.
Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини: "Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму".
- 18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.
- 4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
- 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.
- 25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.
- 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини мають зустрітися в четвер, 1 лютого, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.
- Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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