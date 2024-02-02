Вступ Швеції в НАТО: сенатори заявили, що бездіяльність Угорщини може зіпсувати стосунки з США та Альянсом

Про це пише Reuters.

"Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зіпсувати її відносини зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець.

Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини: "Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму".