Найвищий у світі: як Китай б'є інженерні рекорди мостом Хуацзян

Андріана Стахів
3 жовтня, 2025 п'ятниця
20:35
Світ міст Хуацзян Гранд Каньйон, Китай

У Китаї відкрили новий міст – Хуацзян Гранд Каньйон. Зведений над ущелиною в провінції Гуйчжоу на висоті 625 метрів, він побив рекорд і став найвищим у світі

Зміст

Чим особливий Хуацзян Гранд Каньйон

міст Хуацзян Гранд Каньйон, Китай

фото: GettyImages

Міст перетинає річку Бейпан, яка протікає через глибоку ущелину Хуацзян. І хоч його висота не для людей зі слабкими нервами, але таким чином час у дорозі скорочується до лічених хвилин, тоді як раніше місцеві мешканці були змушені витрачати майже до двох годин на перетин величезного каньйону.

Загальна довжина мосту становить майже 2,9 кілометра, а найдовша безперервна частина конструкції – простягається на майже 1,5 кілометра. Його підтримують дві основні вежі висотою 262 метри.

міст Хуацзян Гранд Каньйон, Китай

фото: GettyImages

Міст Хуацзян Гранд Каньйон побудований із використанням передових інженерних технологій. Конструкція складається із 93 сталевих сегментів загальною вагою близько 22 тисячі тонн, а це втричі більше, ніж вага Ейфелевої вежі. Саме канати й опори становлять основну частину цієї конструкції. Закріплені в скелях, вони забезпечують міцність і стабільність мосту навіть під значними навантаженнями та в умовах сильного вітру.

Цей регіон Китаю, відомий своїм нерівним рельєфом, створив значні перешкоди для будівельної команди. Оскільки 92% території покриті горами, традиційний розвиток інфраструктури був неможливий. Тому інженери вирішили прокласти шлях для чотирьох смуг руху мосту, прорізавши гори.

Автомагістраль, яка пролягає через міст, сполучає два райони провінції Гуйчжоу, має дві смуги руху і додаткову смугу безпеки в обох напрямках. 

Своєю появою міст Хуацзян побив одразу два рекорди, і зараз вважається найвищим у світі та найбільшим мостом у гірській місцевості.

Понад три роки роботи: які надії покладає Китай на міст Хуацзян

міст Хуацзян Гранд Каньйон, Китай

фото: GettyImages

Будівництво мосту розпочали ще 18 січня 2022 року, і тривало близько 3 років й 8 місяців. Його поява обійшлась Китаю у 341 мільйон доларів. Але очікується, що така трансформація підвищить доступність і стимулюватиме економічну діяльність, яка раніше була обмежена географічною ізоляцією.

Проте за цим грандіозним проєктом стоять не лише великі гроші, але й найсучасніші інженерні рішення. Будівельники використовували супутникову навігацію, дрони, надміцні матеріали та інтелектуальні системи моніторингу, щоб досягти міліметрової точності.

Ця інженерна конструкція, окрім як спростити шлях для мешканців провінції, покликана також допомогти наразі трохи депресивній провінції Гуйчжоу стати туристичним напрямком світового класу. Міст вже є туристичною атракцією: відвідувачі можуть піднятися ліфтом на оглядовий майданчик зі скляними стінами, випити кави в кафе на вершині вежі мосту або навіть ризикнути на банджі-джампінг чи спуститися парашутом над каньйоном.

Окрім того, покращення транспортного сполучення може сприяти кращому доступу до освіти, охорони здоров'я та економічних можливостей. Тому те, як місцеве населення пристосується до цих змін, буде мати вирішальне значення для визначення довгострокового успіху цього амбітного проєкту.

Щодо більш глобальних значень, от успішне завершення проєкту створює прецедент для майбутніх розробок у складних місцевостях, надаючи корисну інформацію про те, як можна долати географічні обмеження.

Китай б'є свої ж рекорди: де розташований попередній найвищий міст та його колеги

Збудувавши міст Хуацзян Гранд Каньйон, китайці побили свої ж інженерні рекорди, адже попередні кілька рекордсменів також розташувалися на території КНР.

Зокрема, перед інженерною новинкою у грудні 2016 році сконструювали у тій же самій провінції Гуйчжоу міст Бейпаньцзян, або ж Duge Beipanjiang Bridge. Він став частиною швидкісної автомагістралі між Ліцзян і Гуйян. Висота його дорожнього полотна над землею складає 565 метрів. Довжина мосту сягає понад 1,3 кілометра. Одним із його завдань також було скоротити тривалість поїздок між двома провінціями.

Duge Beipanjiang Bridge

фото: highestbridges.com

Міст Сідухе (Sidu River Bridge) – ще один китайський гігант, довжина якого понад 1,2 кілометра, а висота – 496 метрів. Він перетинає долину річки Сіду у провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Конструкція із жовтими акцентами, оточена горами та зеленню, справляє враження та привертає увагу фотографів.

Збудований ще 2009 року, міст обійшовся країну 100 мільйонів доларів.  Він став одним із ключових сполучних шляхів національної системи автомагістралей, яка з'єднує Шанхай на східному узбережжі країни з Ченду, столицею західної провінції Сичуань.

Міст Сідухе (Sidu River Bridge), Китай

фото: GettyImages

Ровесник попереднього інженерного монстра – міст Балінхе (Baling River Bridge). 

Цей сталевий підвісний міст перетинає долину річки Балін у провінції Гуйчжоу,  з'єднуючи два гірські хребти. Він має висоту 370 метрів, і простягається на понад 2,2 кілометра. Разом із тим Балінхе має незвичайну довжину прольоту 1088 метрів, це пов'язано з тим, що китайці асоціюють число 8 з удачею, оскільки воно звучить як мандаринське слово "процвітання".

Але найважливішим у його появі було те, що міст став тією частиною швидкісної траси Ханчжоу–Жунцзян, яка скоротила час подорожі з міста Сіньян до Гуйяна з 1 години до 4 хвилин.

Міст Балінхе (Baling River Bridge), Китай

фото: GettyImages

П'ятірку найвищих мостів світу, яку очолив новий міст Хуацзян, закриває міст Королівської ущелини (Royal Gorge Bridge). І він вже розташований не у Китаї, це туристична пам’ятка у Сполучених Штатах Америки поблизу Каньйон-Сіті у штаті Колорадо.

Міст розташувався над річкою Арканзас, його висота – 291 метр, а довжина – 384 метри. Збудований майже століття тому, у 1929 році, він довгий час утримував титул найвищого мосту світу – аж до початку XXI століття. Проте його місія була не транспортною, а передовсім туристичною. У ті часи його створення вартувало 350 тисяч доларів, що сьогодні еквівалентно близько 5 мільйонам.

міст Королівської ущелини (Royal Gorge Bridge), США

фото: GettyImages

