"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракеті РФ треба 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги. Однак союзникам, які не розташовані у безпосередній географічній близькості до Росії, не слід перейматися, бо така відстань дуже умовна, коли йдеться про ракетні технології
Про це він сказав на пресконференції в Люксембурзі, передає Укрінформ.
"Загроза з боку росіян зростає з кожним днем. Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів", – заявив Рютте.
За його словами, "ми дуже близько до Росії" в контексті новітніх ракетних технологій Москви.
"Наприклад, різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Тож ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян. Ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, чи живемо в Лондоні або в Таллінні - різниці більше немає", – зазначив генсек НАТО.
Також він наголосив на відданості американців інтересам Альянсу, додавши, що Вашингтон "підтвердив наявність довгострокової російської загрози для всього Альянсу, для всієї Євроатлантики".
"Вони глибоко розуміють, і з усіх моїх розмов у Вашингтоні я це відчуваю, що для безпечних Сполучених Штатів потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі США, навіть материкова частина. І, звичайно, вони також мають виклики з боку Індо-Тихоокеанського регіону, тому вони повністю пов'язані з НАТО. І після саміту НАТО та зобов'язання щодо 5% витрат на оборону, включаючи 3,5% на основні елементи оборони, це зобов'язання абсолютно, у всіх сенсах, підтверджено", – додав Рютте.
