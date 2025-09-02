Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги

"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги

Дар'я Куркіна
2 вересня, 2025 вiвторок
19:40
Світ Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракеті РФ треба 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги. Однак союзникам, які не розташовані у безпосередній географічній близькості до Росії, не слід перейматися, бо така відстань дуже умовна, коли йдеться про ракетні технології

Зміст

Про це він сказав на пресконференції в Люксембурзі, передає Укрінформ.

"Загроза з боку росіян зростає з кожним днем. Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів", – заявив Рютте.

За його словами, "ми дуже близько до Росії" в контексті новітніх ракетних технологій Москви.

"Наприклад, різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Тож ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян. Ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, чи живемо в Лондоні або в Таллінні - різниці більше немає", – зазначив генсек НАТО.

Також він наголосив на відданості американців інтересам Альянсу, додавши, що Вашингтон "підтвердив наявність довгострокової російської загрози для всього Альянсу, для всієї Євроатлантики".

"Вони глибоко розуміють, і з усіх моїх розмов у Вашингтоні я це відчуваю, що для безпечних Сполучених Штатів потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі США, навіть материкова частина. І, звичайно, вони також мають виклики з боку Індо-Тихоокеанського регіону, тому вони повністю пов'язані з НАТО. І після саміту НАТО та зобов'язання щодо 5% витрат на оборону, включаючи 3,5% на основні елементи оборони, це зобов'язання абсолютно, у всіх сенсах, підтверджено", – додав Рютте. 

  • Марк Рютте розповів про 2 напрямки дипломатичних зусиль для закінчення війни РФ проти України – робота над гарантіями безпеки для Києва та організація зустрічі на рівні лідерів.
