Не думаю, що Трамп-молодший є рупором свого батька, - політолог Несвітайлов про заяву сина новообраного президента США, який емоційно відреагував на дозвіл застосування ATACMS

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Судячи з того, як неактивно Трамп залучав, м’яко кажучи, свого сина до своєї передвиборчої кампанії, і що він не підтягує його на якісь серйозні посади, не створює під нього якісь інституції, це може свідчити, що він не робить на нього ставку. Трамп-молодший, звісно, намагається десь привернути до себе увагу і притягнути частину аудиторії, мімікруючи під позицію батька, часто намагається навіть бути ще більшим Трампом, ніж сам Трамп", - сказав він.

Політолог зауважив, що більшість людей в оточенні Дональда Трампа вдаються до цього, аби більше подобатись переможцю президентських виборів у США.

"Це властиво для багатьох з оточення Дональда, тому що настільки хочуть подобатись йому, що відбуваються перегиби на місцях, надто сильно стараються. Мені видається, що це саме той випадок, я не думаю, що Трамп-молодший є рупором Дональда Трампа, що він є представником от якоїсь такої позиції, яка є, але насправді про неї не говорять. Цілком можливо, що він така людина, яка не може стримувати свою словесну діарею і несеться з нею в соцмережі. Таких людей дуже багато, просто за рахунок прізвища зміг здобути певну аудиторію", - вважає Максим Несвітайлов.