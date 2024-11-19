Не думаю, що Трамп-молодший є рупором свого батька, - політолог Несвітайлов про заяву сина новообраного президента США, який емоційно відреагував на дозвіл застосування ATACMS
Політолог, експерт-міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов прокоментував заяву сина переможця виборів у США Дональда Трампа-молодшого, який назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні застосовувати ATACMS в глиб РФ
Свою думку він висловив в етері Еспресо.
"Судячи з того, як неактивно Трамп залучав, м’яко кажучи, свого сина до своєї передвиборчої кампанії, і що він не підтягує його на якісь серйозні посади, не створює під нього якісь інституції, це може свідчити, що він не робить на нього ставку. Трамп-молодший, звісно, намагається десь привернути до себе увагу і притягнути частину аудиторії, мімікруючи під позицію батька, часто намагається навіть бути ще більшим Трампом, ніж сам Трамп", - сказав він.
Політолог зауважив, що більшість людей в оточенні Дональда Трампа вдаються до цього, аби більше подобатись переможцю президентських виборів у США.
"Це властиво для багатьох з оточення Дональда, тому що настільки хочуть подобатись йому, що відбуваються перегиби на місцях, надто сильно стараються. Мені видається, що це саме той випадок, я не думаю, що Трамп-молодший є рупором Дональда Трампа, що він є представником от якоїсь такої позиції, яка є, але насправді про неї не говорять. Цілком можливо, що він така людина, яка не може стримувати свою словесну діарею і несеться з нею в соцмережі. Таких людей дуже багато, просто за рахунок прізвища зміг здобути певну аудиторію", - вважає Максим Несвітайлов.
- 18 листопада повідомлялося, що син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що чинний очільник Білого дому Джо Байден дозволив Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.
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