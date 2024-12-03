Не дуже доросла, трохи істерична реакція, - політолог Розумний про заяву МЗС України щодо відмови від альтернатив членству в НАТО

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Оця остання заява, з якою наш МЗС вийшов, наше міністерство про те, що ми відмовляємось від будь-яких гарантій крім вступу до НАТО, що нам більше нічого не потрібно. Це теж якась не дуже доросла, така ображена, трошки істерична реакція", - сказав він.

На думку Максима Розумного, Україні потрібно розробити чітку стратегію і план дій у різних ситуаціях.

"Я думаю, що нам треба якусь все ж таки мати для себе зрозумілу стратегію і якісь алгоритми наших дій на випадок, якщо у нас є сили, на випадок, якщо у нас немає сил. На випадок, якщо нас беруть в НАТО, і на той випадок, якщо нас не беруть в НАТО в найближчій перспективі. Без такої якоїсь зрозумілої, так би мовити, схеми, в голові, ми весь час будемо в позиції ображених і весь час в позиції тих, що програють", - вважає політолог.