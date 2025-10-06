Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів

Ірена Моляр
6 жовтня, 2025 понедiлок
11:50
Світ Андрей Бабіш

Президент Чехії Петр Павел сказав, що буде спілкуватися з кожною партією щодо призначення нового очільника уряду, а також дивитиметься, як розгорнуться судові питання по справі агрохолдингу Андрея Бабіша

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Зенон Коваль, колишній спеціальний радник Посольства України в Брюсселі (1992–1994), член екзекутиви Світового Конґресу Українців та політичний радник Європейського Конґресу Українців.

"Андрей Бабіш під час парламентських виборів у Чехії заявляв, що він присвячуватиме більше уваги добробуту чехам та країні. Знаємо, що Чехія, пропорційно до власного населення, прийняла найбільше українських переселенців. Очевидно, що це не завжди зручно та легко, хоча зберігається дуже позитивне ставлення чехів до українців. А Бабіш, я б сказав, перебрав на себе дискурс Трампа - "Зробимо Америку великою знову" на кшталт "Зробимо Чехію великою знову", тому і заявляв про скорочення допомоги від Чехії, щоб перекинути це на НАТО та ЄС", - прокоментував Зенон Коваль.

Дипломат зауважив, що Бабіш не проти України, але він не хоче, щоб Чехія несла весь тягар підтримки України і щоб ця підтримка була багатостороння.

"Дякувати Богові, Бабіш не отримав абсолютну більшість на виборах, тобто 50%, щоб він міг сам створювати уряд. Крім того, у нього є певні проблеми з юстицією - питання 2 млн євро, які прийшли з ЄС, і Бабіш нібито вклав у свій агрохолдинг, бо він є великим магнатом у сільському господарстві. Адже ті гроші мали йти на маленькі та середні агропідприємства. Тому, ще невідомо, як буде із судовими питаннями", - підкреслив політичний радник.

За його словами, президент Чехії Петр Павел сказав, що буде спілкуватися з кожною партією і буде дивитися, як йтимуть судові питання. Відповідно, це ще не означає, що президент призначить Бабіша прем'єром.

"Навіть, якщо Бабіш буде призначений прем'єр-міністром, то йому потрібно створювати уряд, який або буде в меншості й не матиме більшість підтримки в парламенті, або буде змушений створити коаліційний уряд. А вибір для коаліції у нього буде складний. Бо якщо він хоче мати партію, яка близька до його інтересів, то він не дотягне 50%. Таким чином - речі не є такими очевидними. Думаю, треба ще трохи почекати, як той процес розгортатиметься", - резюмував Коваль.

  • 5 жовтня у чеських ЗМІ повідомили, що новим очільником чеського уряду знову стане антиєвропейський політик й проросійський мільярдер, власник корпорації Agrofert Андрей Бабіш, що вже був на цій посаді у 2017-2021 роках.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
10:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:04
Ексклюзив
Грузія, протести
У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі
10:02
OPINION
Чи може Європа уникнути війни з Російською Федерацією?
09:58
Оновлено
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
09:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
09:50
молодіжна збірна України, Україна U20
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
09:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Під атаку потрапила ТЕЦ у Брянській області, Білгород залишився без води і світла
09:38
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук
09:22
OpenAI
OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
08:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
23:04
Іван Тимочко
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
Більше новин
