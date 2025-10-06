Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Зенон Коваль, колишній спеціальний радник Посольства України в Брюсселі (1992–1994), член екзекутиви Світового Конґресу Українців та політичний радник Європейського Конґресу Українців.

"Андрей Бабіш під час парламентських виборів у Чехії заявляв, що він присвячуватиме більше уваги добробуту чехам та країні. Знаємо, що Чехія, пропорційно до власного населення, прийняла найбільше українських переселенців. Очевидно, що це не завжди зручно та легко, хоча зберігається дуже позитивне ставлення чехів до українців. А Бабіш, я б сказав, перебрав на себе дискурс Трампа - "Зробимо Америку великою знову" на кшталт "Зробимо Чехію великою знову", тому і заявляв про скорочення допомоги від Чехії, щоб перекинути це на НАТО та ЄС", - прокоментував Зенон Коваль.

Дипломат зауважив, що Бабіш не проти України, але він не хоче, щоб Чехія несла весь тягар підтримки України і щоб ця підтримка була багатостороння.

"Дякувати Богові, Бабіш не отримав абсолютну більшість на виборах, тобто 50%, щоб він міг сам створювати уряд. Крім того, у нього є певні проблеми з юстицією - питання 2 млн євро, які прийшли з ЄС, і Бабіш нібито вклав у свій агрохолдинг, бо він є великим магнатом у сільському господарстві. Адже ті гроші мали йти на маленькі та середні агропідприємства. Тому, ще невідомо, як буде із судовими питаннями", - підкреслив політичний радник.

За його словами, президент Чехії Петр Павел сказав, що буде спілкуватися з кожною партією і буде дивитися, як йтимуть судові питання. Відповідно, це ще не означає, що президент призначить Бабіша прем'єром.

"Навіть, якщо Бабіш буде призначений прем'єр-міністром, то йому потрібно створювати уряд, який або буде в меншості й не матиме більшість підтримки в парламенті, або буде змушений створити коаліційний уряд. А вибір для коаліції у нього буде складний. Бо якщо він хоче мати партію, яка близька до його інтересів, то він не дотягне 50%. Таким чином - речі не є такими очевидними. Думаю, треба ще трохи почекати, як той процес розгортатиметься", - резюмував Коваль.