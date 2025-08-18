Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
Ексклюзив

Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній

Ірена Моляр
18 серпня, 2025 понедiлок
11:16
Світ

Трампу потрібні дешеві енергоносії, тому вибудувалася низка факторів - зниження ціни на нафту, росіян вибили з Ірану, Сирії, Кавказу, відповідно, в колишніх обсягах Росія вже ніколи не буде присутня на світовому енергетичному ринку

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

"Економіка РФ не просто в піке, а катастрофічно входить в піке. І переламний момент буде вже восени цього року. Тому що так вибудувалася політика нової адміністрації США, хоча не факт, що Трамп цього хотів, але насправді він вбиває російську економіку. Просіли ціни на нафту саме через те, що Трампу потрібні дешеві енергоносії. Росіян вибили з Ірану, у них немає можливості, чим торгувати на зовнішні арени. Також вибили з Сирії. Зараз вибили з Кавказу, а це означає, що енергоносії Середньої Азії, якій росіяни не давали транспортуватися на ринки Європи, буде постачати значно легше", - прокоментував політолог.

За його словами, є домовленість американців з європейцями щодо продажу енергоносіїв на ринку Європи. Ці всі фактори означають, що Росія вже ніколи не буде на європейському ринку принаймні у тих обсягах, які б росіяни бажали.

"Зустріч на Алясці була останньою спробою американців врятувати росіян, чим вони займалися останні 150 років. Приїхав Путін, вважаю, що Трамп недаремно прогнав бомбардувальник В-2 над головою кремлівського диктатора, який був досить переляканим в цей час. Це також була демонстрація сили, що є такі можливості", - зауважив Загородній.

  • Раніше керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів, що у 2022 році ЄС через своє анонсування санкцій проти РФ спровокував різке збільшення цін на енергоносії, що дало можливість Росії наповнити свій бюджет і утримати економіку.
     
Новини
Росія
Сирія
Володимир Путін
Європа
Іран
Дональд Трамп
США
ціни на нафту
переговори з РФ
