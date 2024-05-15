"Не має стосунку до військової служби": МВС Чехії запускає пілотний проєкт для українців, які хочуть повернутися додому

Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ Чехії.

Пілотний проєкт призначений як для осіб, яким надано тимчасовий захист, так і для тих, хто отримав міжнародний захист. Він розрахований на півроку, з червня по листопад.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", - розповів міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

У МВС наголошують, що ці повернення не мають відношення до військової служби українців.

Проєкт розрахований на те, щоб для 400 українців надати квитки на автобуси від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні.

Для 30 осіб із ускладненим станом здоров’я надається індивідуальна допомога з надання медичного транспорту.

"Іноземець зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням в Україну, лише один раз. Якщо він захоче подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, йому доведеться сплатити половину витрат", - зазначають у МВС Чехії.