"Не має стосунку до військової служби": МВС Чехії запускає пілотний проєкт для українців, які хочуть повернутися додому
У середу, 15 травня, уряд Чехії затвердив пілотну програму сприяння добровільному поверненню в Україну. Вона розрахована всього на 430 осіб
Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ Чехії.
Пілотний проєкт призначений як для осіб, яким надано тимчасовий захист, так і для тих, хто отримав міжнародний захист. Він розрахований на півроку, з червня по листопад.
"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", - розповів міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
У МВС наголошують, що ці повернення не мають відношення до військової служби українців.
Проєкт розрахований на те, щоб для 400 українців надати квитки на автобуси від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні.
Для 30 осіб із ускладненим станом здоров’я надається індивідуальна допомога з надання медичного транспорту.
"Іноземець зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням в Україну, лише один раз. Якщо він захоче подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, йому доведеться сплатити половину витрат", - зазначають у МВС Чехії.
- 22 січня повідомлялось, що Чехія не буде повертати українців призовного віку, які перебувають на території країни, для мобілізації на Батьківщину.
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