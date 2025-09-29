"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ

Його слова цитує пропагандистське агентство Интерфакс.

"З того, що ми бачимо і знаємо, сотні тисяч молдаван були позбавлені можливості проголосувати на території Російської Федерації у зв'язку з тим, що для них було відкрито лише дві виборчі дільниці, що, природно, було недостатньо і не могло, власне, дати можливість проголосувати всім охочим. Ось це те, що можна констатувати", – заявив Пєсков.

Речник Кремля також каже, що оцінки виборам у Молдові Москва даватиме пізніше, коли зрозуміє, "як самі політичні сили вже позначать свою позицію щодо цих виборів".

"Наскільки нам відомо, деякі політичні сили заявляють про свою незгоду, вони говорять про можливі порушення на виборах — ось це те, що ми чуємо, тут було б неправильно нам давати якісь безпідставні оцінки", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою проєвропейської правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS) на парламентських виборах.

На парламентських виборах у Молдові проголосувало 1,6 млн громадян, явка склала близько 52%

Після 21:00 неділі, 28 вересня 2025 року, Центральна виборча комісія Республіки Молдова оприлюднила першу статистику голосування на парламентських виборах.

Правом голосу скористилися 1 594 498 виборців (з них 263 тисяч закордоном), максималька явка була 51,96%. Такі дані з'явилися на офіційному сайті відомства після 21:00.

Жінки (54,36% виборців), як повідомляється, голосували активніше за чоловіків (45,64% голосів).

49,7% виборців склади люди віком від 18 до 45 років, які, згідно даних попередніх соцопитувань, найбільше зацікавлені у збереженні курсу Молдови на вступ до ЄС та НАТО.

На території країни виборчі дільниці зачинилися о 21:00 (час співпадає з київським), але закордоном голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом.