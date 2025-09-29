"Російська підривна діяльність і дезінформація не спрацювали": Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на виборах

Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Лідер України привітав її з перемогою проєвропейської правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS) на побажав успіху.

"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна завжди підтримує Молдову.

"Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", - додав президент України.

Після голосування на парламентських виборах Центрвиборчком Молдови опублікував в інтерактивному режимі опрацьовані результати з виборчих дільниць. Станом на 09:50 є вже узагальнені дані з 99,91% протоколів. Проєвропейська партія PAS отримала 50% голосів виборів, а проросійський блок комуністів та соціалістів - 24%.

На парламентських виборах у Молдові проголосувало 1,6 млн громадян, явка склала близько 52%

Після 21:00 неділі, 28 вересня 2025 року, Центральна виборча комісія Республіки Молдова оприлюднила першу статистику голосування на парламентських виборах.

Правом голосу скористилися 1 594 498 виборців (з них 263 тисяч закордоном), максималька явка була 51,96%. Такі дані з'явилися на офіційному сайті відомства після 21:00.

Жінки (54,36% виборців), як повідомляється, голосували активніше за чоловіків (45,64% голосів).

Читайте також: Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові

49,7% виборців склади люди віком від 18 до 45 років, які, згідно даних попередніх соцопитувань, найбільше зацікавлені у збереженні курсу Молдови на вступ до ЄС та НАТО.

На території країни виборчі дільниці зачинилися о 21:00 (час співпадає з київським), але закордоном голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом.

