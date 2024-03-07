"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві

Про це інформує onet.pl.

"Я не буду говорити з хуліганами, я буду говорити з фермерами. Ті, хто порушив закон під час демонстрацій і призвів до виникнення інцидентів, таких як тяжке поранення поліцейського, будуть притягнуті до відповідальності. Я не ставлюся до них як до фермерів-демонстрантів, я ставлюся до них як до людей, які порушили закон", - сказав Туск.

Він додав, що з фермерами спілкуватиметься у будь-якому випадку та шукатиме шляхи розв'язання їхніх проблем.