"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на сутички у Варшаві між поліцією та протестуючими фермерами: він заявив, що не спілкуватиметься з хуліганами, але працюватиме над розв'язанням проблем аграріїв
Про це інформує onet.pl.
"Я не буду говорити з хуліганами, я буду говорити з фермерами. Ті, хто порушив закон під час демонстрацій і призвів до виникнення інцидентів, таких як тяжке поранення поліцейського, будуть притягнуті до відповідальності. Я не ставлюся до них як до фермерів-демонстрантів, я ставлюся до них як до людей, які порушили закон", - сказав Туск.
Він додав, що з фермерами спілкуватиметься у будь-якому випадку та шукатиме шляхи розв'язання їхніх проблем.
- 6 березня повідомлялося, що польські фермери влаштували масштабний протест у столиці своєї країни - Варшаві. Його учасники несуть антиукраїнські плакати.
- Згодом стало відомо, що у Варшаві сталися сутички між поліцією та протестуючими фермерами. Біля будівлі сейму країни аграрії кидалися бруківкою, а правоохоронці застосували сльозогінний газ. Є поранені та затримані.
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