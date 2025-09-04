Не виключено ймовірне збільшення кількості американських військових на території Польщі, - польський генерал Козєй

Таку думку в етері Еспресо висловив екскерівник Бюро Національної безпеки Польщі, генерал Станіслав Козєй.

"Візит польського лідера Кароля Навроцького до Вашингтона був виразом того, що є певна збіжність стратегічних інтересів і Польщі, і США, як великої наддержави. Для нас, на щастя, існує певна збіжність таких інтересів, тому що американці зацікавлені у тому, щоб бути близько з Польщею, мати партнерство. Звичайно, Сполучені Штати мають глобальні інтереси у багатьох частинах світу, які необов’язково збігаються з нашими, але тут співпадають. І це було показано під час зустрічі Навроцького та Трампа", - прокоментував генерал.

За його словами, присутність американських військ у Польщі буде зберігатися, але не виключено ймовірне збільшення кількості американських військових на польській території. І це є позитивним сигналом, який показує, що США зацікавлені у своєму перебуванні у цьому регіоні, тобто присутності в Польщі, відповідно, бути ближче до України.

"На мою думку, це є в польсько-українських інтересах, тому що в інтересах Польщі – щоб Україна не програла війну з Росією та вийшла переможницею. І тут присутність американських військовиків – на першому місці, що показує – наші інтереси збігаються. А по-друге, не знаю, чи назвати це великим успіхом, - запрошення президента Навроцького на зустріч G20, що є віддзеркаленням як економічного зростання Польщі, так і її значення у світовій грі", - зауважив Козєй.

