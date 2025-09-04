Не виключено ймовірне збільшення кількості американських військових на території Польщі, - польський генерал Козєй
Присутність американських військ у Польщі буде зберігатися, що є позитивним сигналом - США зацікавлені у своєму перебуванні у цьому регіоні
Таку думку в етері Еспресо висловив екскерівник Бюро Національної безпеки Польщі, генерал Станіслав Козєй.
"Візит польського лідера Кароля Навроцького до Вашингтона був виразом того, що є певна збіжність стратегічних інтересів і Польщі, і США, як великої наддержави. Для нас, на щастя, існує певна збіжність таких інтересів, тому що американці зацікавлені у тому, щоб бути близько з Польщею, мати партнерство. Звичайно, Сполучені Штати мають глобальні інтереси у багатьох частинах світу, які необов’язково збігаються з нашими, але тут співпадають. І це було показано під час зустрічі Навроцького та Трампа", - прокоментував генерал.
За його словами, присутність американських військ у Польщі буде зберігатися, але не виключено ймовірне збільшення кількості американських військових на польській території. І це є позитивним сигналом, який показує, що США зацікавлені у своєму перебуванні у цьому регіоні, тобто присутності в Польщі, відповідно, бути ближче до України.
"На мою думку, це є в польсько-українських інтересах, тому що в інтересах Польщі – щоб Україна не програла війну з Росією та вийшла переможницею. І тут присутність американських військовиків – на першому місці, що показує – наші інтереси збігаються. А по-друге, не знаю, чи назвати це великим успіхом, - запрошення президента Навроцького на зустріч G20, що є віддзеркаленням як економічного зростання Польщі, так і її значення у світовій грі", - зауважив Козєй.
- 3 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, що не має наміру виводити американські війська з Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе