Не впевнений на 100%, що зустріч на Алясці відбудеться, - економіст Ус

Таку думку висловив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус в етері Еспресо.

"Щодо санкцій подивимось, але нагадаю, що є санкції не лише від США, а ще санкції від Європейського Союзу. І з точки зору економіки Росії, для них важливіше зняття санкцій саме Європейського Союзу. Чи буде Європейський Союз під тиском Трампа знімати ці санкції, ми ще подивимось, тому що тут же ж питання до власне безпеки Європейського Союзу йдеться мова. Тобто тут будемо сподіватись, що ЄС все ж таки згадає, що в нього є суб'єктність і що він не буде робити те, що будуть казати в Білому домі, якщо, звісно, це скажуть. Я розумію, що сьогодні 12 серпня і до 15-го лишається лише три дні, але я не можу сказати, що я на 100% впевнений, що зустріч в Алясці буде. Бо знаєте, всі ці дуже гучні заяви, весь цей пафос, який любить Трамп, в його стилі може бути так, що 14-го скаже: "Так, зустріч буде", а 15-го щось відбудеться і скаже: "Ой, ні, не можу бути на цій зустрічі", - сказав він.

Також Іван Ус ставить під сумнів те, чи наважиться російських диктатор Володимир Путін летіти в країну, з якою у РФ немає кордону.

"Чи навпаки з іншої сторони буде Путіна на цій зустрічі, тому що давайте не забувати, що з початку повномасштабної війни Путін практично не відвідував країни, з якими немає у Росії прямої прямого кордону. Я згадую Об'єднані Арабські Емірати і згадую В'єтнам - ось дві країни. А так в принципі Путін жодного разу не був на території країни НАТО, він в Туреччину побоявся їхати, хоча так, нема суходольного кордону, але як і в Аляскою, не так далеко від російської території знаходиться Туреччина, тим не менше. Не виключаю, особливо враховуючи його острахи під час Вовіду й інші острахи, що він може побоюватися летвти до Аляски, тому що буде завжди тримати в голові долю свого колишнього вже кухаря Пригожина, якого, як на мене, не без відома Путіна, ліквідували, а також долю президента Польщі Качинського та еліти Польщі. Які загинули в лісах над Смоленськом в 2010 році через, Росія казала аварію літака, але схоже, що це не була аварія, це була спроба збити цей літак з боку росіян, тут знову ж таки слідство буде встановлювати, бо польська версія - це вище, що цей літак збивали, російська версія, що ні", - зазначив він.

Економіст зауважив, що зважаючи на емоційні гойдалки, які любить Трамп, зараз настав негативний сектор цих коливань, але невдовзі має бути позитивний.

"Тим не менше, Путін знає точну відповідь і оці всі, скажімо так, історичні аспекти, вони можуть вплинути на те, що його не буде, тому давайте, поки що не казати про цю зустріч в Алясці, як про 100%. Але моделюємо, що ця зустріч відбулась. Чи буде США знімати санкції, ну ось тут подивимось. Бо так просто, знаєте, Трамп казав, що зніме санкції ще в січні, коли прийшов в овальний кабінет Білого дому. Зараз ми маємо серпень, жодної санкції ще не знято. Навпаки, продовжено санкції проти Росії. А деякі виключення санкцій навіть скасовано. Вони не відігравали великої ролі, але тим не менше. Тому знаєте, я думаю, що враховуючи, повертаючись до цієї тези, що великі гойдалки любить Трамп, емоційні, треба просто пережити оце знаходження в негативному секторі і дочекатись, коли буде позитивний, бо, знову ж таки, відштовхуючись від відштовхуючись від того і гойдалок, позитивний сектор він буде і можливо навіть до завершення цього місяця", - додав Іван Ус.