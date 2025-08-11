Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
Оновлено

Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
18:45
Війна з Росією Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це пише Bloomberg та сказала "Суспільному" заступниця головної речниці Єврокомісії Подеста.

Зазначається, що віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови. 

Зустріч зокрема організовує канцлер Німеччини Мерц, у ній братиме участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн. Окрім канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, серед європейських лідерів, які візьмуть участь, будуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

"Я запросив на середу до віртуальних переговорів щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним. Йтиметься про варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії", - написав Мерц у Х.

Мерц додав, що "ми обмінюємося думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО".

Як пише видання Politico з посиланням на речника уряду Німеччини, віртуальна зустріч буде зосереджена на варіантах тиску на РФ, питаннях щодо захоплених Росією українських територій, гарантіях безпеки для Києва та послідовності потенційних мирних переговорів.

"Мерц та інші європейські лідери вимагають, щоб Путін спочатку погодився на припинення вогню, перш ніж можуть відбутися будь-які мирні переговори чи обмін територіями між Москвою та Києвом. Вони також чітко дали зрозуміти, що будь-який потенційний територіальний обмін має бути збалансований та узгоджений з Києвом, і що Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки для захисту від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.

Троє дипломатів повідомили виданню, що команда Мерца останніми днями вела інтенсивні переговори з іншими країнами щодо організації віртуальної зустрічі. Мерц також розмовляв з Трампом телефоном у неділю ввечері та неодноразово закликав президента США посилити тиск на Путіна, запровадивши нищівні санкції проти російського банківського сектору РФ, а також вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви.

  • Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня. 
  • Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
  • Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
  • Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. 
  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
20:43
Володимир Зеленський
Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський
20:37
Мігель Урібе
У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
Більше новин
