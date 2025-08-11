Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це пише Bloomberg та сказала "Суспільному" заступниця головної речниці Єврокомісії Подеста.
Зазначається, що віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.
Зустріч зокрема організовує канцлер Німеччини Мерц, у ній братиме участь голова Єврокомісії фон дер Ляєн. Окрім канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, серед європейських лідерів, які візьмуть участь, будуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.
"Я запросив на середу до віртуальних переговорів щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним. Йтиметься про варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії", - написав Мерц у Х.
Мерц додав, що "ми обмінюємося думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО".
Як пише видання Politico з посиланням на речника уряду Німеччини, віртуальна зустріч буде зосереджена на варіантах тиску на РФ, питаннях щодо захоплених Росією українських територій, гарантіях безпеки для Києва та послідовності потенційних мирних переговорів.
"Мерц та інші європейські лідери вимагають, щоб Путін спочатку погодився на припинення вогню, перш ніж можуть відбутися будь-які мирні переговори чи обмін територіями між Москвою та Києвом. Вони також чітко дали зрозуміти, що будь-який потенційний територіальний обмін має бути збалансований та узгоджений з Києвом, і що Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки для захисту від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.
Троє дипломатів повідомили виданню, що команда Мерца останніми днями вела інтенсивні переговори з іншими країнами щодо організації віртуальної зустрічі. Мерц також розмовляв з Трампом телефоном у неділю ввечері та неодноразово закликав президента США посилити тиск на Путіна, запровадивши нищівні санкції проти російського банківського сектору РФ, а також вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
- Біла Церква
