Не зважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"

Інформацію про це розповсюджує пресслужба грузинського уряду, передає суспільний "Перший канал" (Тбілісі).

У вівторок, 29 жовтня, відбудеться офіційна церемонія зустрічі прем’єр-міністра Орбана. Угорського колегу прийме прем'єр-міністр Грузії, голова правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"Будуть проведені зустрічі віч-на-віч і в розширеному форматі, після яких Іраклій Кобахідзе та Віктор Орбан виступлять із спільними заявами для медіа", - йдеться у повідомленні.

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Орбан відвідає Грузію разом із урядовою делегацією, до якої входять міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто, міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, Державний секретар Янош Мате та інші офіційні особи.