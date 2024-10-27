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Не зважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"

Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
22:38
Світ путін і орбан

28-29 жовтня 2024 року прем’єр Угорщини Віктор Орбан відвідає Грузію з офіційним візитом

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Інформацію про це розповсюджує пресслужба грузинського уряду, передає суспільний "Перший канал" (Тбілісі).

У вівторок, 29 жовтня, відбудеться офіційна церемонія зустрічі прем’єр-міністра Орбана. Угорського колегу прийме прем'єр-міністр Грузії, голова правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"Будуть проведені зустрічі віч-на-віч і в розширеному форматі, після яких Іраклій Кобахідзе та Віктор Орбан виступлять із спільними заявами для медіа", - йдеться у повідомленні.

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Орбан відвідає Грузію разом із урядовою делегацією, до якої входять міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто, міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, Державний секретар Янош Мате та інші офіційні особи.

  • Саме Орбан - ще до оголошення офіційних результатів виборів до парламенту - першим із закордонних лідерів привітав "Грузинську мрію" з перемогою на виборах.
  • ЦВК каже, що партія влади нібито отримала 54% голосів виборців.
  • Проєвропейська опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі закликали до вуличних протестів, що мають розпочатися у понеділок, 28 жовтня, о 19:00, тобто під час відвідин Тбілісі офіційною угорською делегацією на чолі із Віктором Орбаном.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
вибори
Грузія
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
агенти Кремля
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