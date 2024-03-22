Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні

Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні

22 березня, 2024 п'ятниця
17:45
Світ радбез ООН

Постпред Росії у радбезі ООН Василь Небензя на засіданні 22 березня заявив, буцімто країна-агресорка виконала одну з цілей війни проти України

Про це пишуть РИА Новости.

"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої "СВО" з демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно з постачання від країн НАТО", - сказав Небензя.

Варто зазначити, що цілями так званої СВО Росія проголосила демілітаризацію та "денацифікацію" України. Також РФ прагне домогтися надання російській мові в Україні конституційного статусу другої державної. Серед інших цілей війни в Україні названо прагнення відтягнути НАТО від кордонів Росії. Для цього Москва вимагає від Альянсу не приймати Україну, Грузію та Молдову, натомість Литва, Латвія та Естонія мають вийти з блоку.

  • 22 грудня 2022 року під час зустрічі з пропагандистами президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
  • Так званий опозиційний політик із Санкт-Петербурга Микита Юферєв поскаржився в прокуратуру й МВС РФ, вимагаючи притягнути Путіна до відповідальності за те, що він вжив термін "війна" замість "СВО". "Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, - ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей", - пояснив він.
  • 22 березня 2024 року речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що війна в Україні – вже ніяка не "спеціальна військова операція". "Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав він. У ЄС назвали заяву Пєскова цинічною.
Теги:
Україна
Росія
ООН
Радбез ООН
Війна з Росією
Читайте також:
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
21 березня, 2024 четвер
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
18:38
Бен Годжес на КБФ
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ
18:24
Олексій Навальний
ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального
18:20
Ексклюзив
Забрудження річки Дніпро
Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогес вплине на наступний опалювальний сезон
18:12
Інфографіка
мери
Скільки заробляють мери українських міст. Рейтинг зарплат і аналіз декларацій за 2022 рік
18:04
Світлана Малькова
Призерка ЧЄ з Миколаєва була вимушена виступати на Кубку світу з росіянами на наступний день після загибелі її матері через ракетний удар РФ. Подробиці
18:00
OPINION
Василь Зима
Удари по російських НПЗ заважають американським стратегам
17:58
на фото Володимир Зеленський
Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки
17:57
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Не може російський месенджер настільки вільно існувати в українському інформпросторі: медіаекспертка Лигачова про регуляцію роботи Telegram
17:56
Ексдиректора держпідприємства Міноборони та бізнесмена викрили на хабарі у $600 тис.: деталі
17:49
Нирка сину
У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
17:31
діти
Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій
17:30
OPINION
Євген Пастухов
Футбол. Трихвилинний порятунок Зениці
17:28
штучний інтелект
У США ухвалили закон, який захищатиме музикантів від загрози ШІ
17:20
Ціни на пальне, АЗС
Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: що відомо
17:20
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ
17:14
ґрати
Передавав дані про локації оборонних заводів на Житомирщині: російського агента посадили на 15 років
17:12
Гітанас Науседа
Україна може отримувати від заморожених у ЄС активів РФ понад €2 млрд на рік, - президент Литви Науседа
17:12
Оновлено
Атака РФ на Запоріжжя: серед загиблих – дитина, кількість поранених зросла до 25
16:57
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогодні РФ відстріляла місячний запас виробництва ракет Х-101: Defence Express про ракетну атаку 22 березня
16:57
Оновлено
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Росія перебуває у стані війни з Україною. У ЄС відреагували
16:55
Хусрав Тоіров
"Шахтар" знайшов покарання для футболіста за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією
16:50
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури
На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені
16:41
Маріуполь
У Маріуполі партизани спалили техніку окупантів для будівництва фортифікаційних споруд
16:41
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
16:31
канабіс
Парламент Німеччини ухвалив закон про часткову легалізацію вживання канабісу
16:26
На фото: Voices Are Rising
"Океан Ельзи" презентував пісню, яка увійде до першого англомовного альбому в історії гурту
16:25
Володимир Путін
Інформація про готовність РФ наступати на Сумщину з півночі не відповідає дійсності, - ЦПД
16:21
Ексклюзив
Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ
У Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
16:14
Оновлено
ДніпроГЕС
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
16:12
Рада безпеки ООН
Росія і Китай заветували в ООН резолюцію США про негайне припинення вогню в Газі
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Обстріл Дніпрогесу: спроба нового бліцкригу
16:00
міністр оборони Франції Лекорню
Німеччина та Франція дозволили виробнику танків KNDS створити підрозділ в Україні
15:58
На фото: Емманюель Макрон
"Жорсткіша позиція щодо Москви": у Франції обговорюють фото Макрона, який бʼє боксерську грушу
15:45
робот Magurus Wolf R1
Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот
15:43
Анонс
Business Wisdom
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
15:35
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розкол між Зеленським та "Слугами Народу". Як Банкова втрачає контроль над монобільшістю
15:29
На фото: Андрій Білецький
Авдіївку можна було утримувати за двох складових: командир 3-ї штурмової бригади Білецький на Київському безпековому форумі
15:28
Литва передала Україні системи для боротьби з безпілотниками
15:27
Олександр Павлюк
РФ створює 100-тисячне угруповання військ: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк розповів про ймовірність наступу ворога
15:26
дощ
Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV