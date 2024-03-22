Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні
Постпред Росії у радбезі ООН Василь Небензя на засіданні 22 березня заявив, буцімто країна-агресорка виконала одну з цілей війни проти України
Про це пишуть РИА Новости.
"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої "СВО" з демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно з постачання від країн НАТО", - сказав Небензя.
Варто зазначити, що цілями так званої СВО Росія проголосила демілітаризацію та "денацифікацію" України. Також РФ прагне домогтися надання російській мові в Україні конституційного статусу другої державної. Серед інших цілей війни в Україні названо прагнення відтягнути НАТО від кордонів Росії. Для цього Москва вимагає від Альянсу не приймати Україну, Грузію та Молдову, натомість Литва, Латвія та Естонія мають вийти з блоку.
- 22 грудня 2022 року під час зустрічі з пропагандистами президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
- Так званий опозиційний політик із Санкт-Петербурга Микита Юферєв поскаржився в прокуратуру й МВС РФ, вимагаючи притягнути Путіна до відповідальності за те, що він вжив термін "війна" замість "СВО". "Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, - ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей", - пояснив він.
- 22 березня 2024 року речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що війна в Україні – вже ніяка не "спеціальна військова операція". "Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав він. У ЄС назвали заяву Пєскова цинічною.
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