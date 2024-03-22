Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні

Про це пишуть РИА Новости.

"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої "СВО" з демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно з постачання від країн НАТО", - сказав Небензя.

Варто зазначити, що цілями так званої СВО Росія проголосила демілітаризацію та "денацифікацію" України. Також РФ прагне домогтися надання російській мові в Україні конституційного статусу другої державної. Серед інших цілей війни в Україні названо прагнення відтягнути НАТО від кордонів Росії. Для цього Москва вимагає від Альянсу не приймати Україну, Грузію та Молдову, натомість Литва, Латвія та Естонія мають вийти з блоку.