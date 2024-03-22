"Починалося як СВО": у Кремлі заявили, що Росія перебуває у стані війни з Україною

Про це Пєсков сказав журналістам aif.ru.

За його словами, РФ робитиме все для того, аби не допустити деокупації Криму та частин Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. Навіть якщо для цього доведеться ліквідувати Україну.

"Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав Пєсков.

Пізніше пропагандисти "РИА Новости" попросили речника президента РФ уточнити свої слова. Агентство нагадало, що багатьох у РФ засудили за те, що вони називали війну війною.

"Це недоречне порівняння, тому що там інший контекст. У різному контексті слово "війна" вживається. Ви просто порівняєте, який контекст у мене, і який контекст у тих випадках, які ви наводите", – сказав Пєсков.

За його словами, РФ перебуває де-факто у стані війни, а де-юре це все ще "СВО".

"Це спеціальна військова операція, нічого не змінилося. Я ж говорю, що по суті після того, як колективний Захід вступив, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано із якимись юридичними змінами. Це спеціальна військова операція де-юре. Але де-факто фактично для нас це перетворилося на війну після того, як колективний Захід все більше і більше безпосередньо підвищує рівень своєї залученості до конфлікту", - спробував виправдатися Пєсков.