"Починалося як СВО": у Кремлі заявили, що Росія перебуває у стані війни з Україною
Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що війна в Україні – вже ніяка не "спеціальна військова операція". При цьому він назвав Захід стороною конфлікту
Про це Пєсков сказав журналістам aif.ru.
За його словами, РФ робитиме все для того, аби не допустити деокупації Криму та частин Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. Навіть якщо для цього доведеться ліквідувати Україну.
"Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав Пєсков.
Пізніше пропагандисти "РИА Новости" попросили речника президента РФ уточнити свої слова. Агентство нагадало, що багатьох у РФ засудили за те, що вони називали війну війною.
"Це недоречне порівняння, тому що там інший контекст. У різному контексті слово "війна" вживається. Ви просто порівняєте, який контекст у мене, і який контекст у тих випадках, які ви наводите", – сказав Пєсков.
За його словами, РФ перебуває де-факто у стані війни, а де-юре це все ще "СВО".
"Це спеціальна військова операція, нічого не змінилося. Я ж говорю, що по суті після того, як колективний Захід вступив, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано із якимись юридичними змінами. Це спеціальна військова операція де-юре. Але де-факто фактично для нас це перетворилося на війну після того, як колективний Захід все більше і більше безпосередньо підвищує рівень своєї залученості до конфлікту", - спробував виправдатися Пєсков.
- 22 грудня 2022 року під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення стосовно "спецоперації".
- Так званий опозиційний політик із Санкт-Петербурга Микита Юферєв поскаржився в прокуратуру й МВС РФ, вимагаючи притягнути Путіна до відповідальності за те, що він вжив термін "війна" замість "СВО". "Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, - ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей", - пояснив він.
- У лютому 2024 року президент РФ Володимир Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії.
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