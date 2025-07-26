Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Неформальна ціль - переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умані: посол України в Ізраїлі Корнійчук про візит ізраїльського очільника МЗС до Києва
Ексклюзив

Неформальна ціль - переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умані: посол України в Ізраїлі Корнійчук про візит ізраїльського очільника МЗС до Києва

Ірена Моляр
26 липня, 2025 субота
20:15
Світ Євреї-хасиди, Умань

Паломництво хасидів в Умань - важливий захід для Ізраїлю, тому що вразі, якщо це не відбудеться, то можлива зміна конфігурації ізраїльського уряду

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів надзвичайний і повноважний посол України в
Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Щодо візиту міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара до Києва 23 липня, то, безумовно, він приїжджав за певних причин. Перша – висловити підтримку українському народу. По-друге, очільник МЗС Ізраїлю оголосив про невелику, але важливо гуманітарну допомогу, яка стосується передачі Україні обладнання для очищування води, яке потребують східні та південні області України. Це була перша гуманітарна допомога, яка взагалі видається урядом Ізраїлю іншій країні після 7 жовтня 2023 року", - зауважив Євген Корнійчук.

За його словами, неформальна ціль візиту ізраїльського міністра Гідеона Саара – переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умань. Не треба недооцінювати цей захід, оскільки релігійні та ортодоксальні партії Ізраїлю вважають це паломництво дуже важливим.

"Вразі, якщо паломництво не відбудеться, то я не виключаю зміну конфігурації ізраїльського уряду. Адже цей захід щороку відбувається на безумовній основі, а  основний електорат уряду – брацлавські хасиди, які відвідують Умань. Нагадаю, що приїздять в Умань не тільки громадяни Ізраїлю, а і США, і Великої Британії, і Франції, і ще приблизно 20 країн. Тому Саар також побував в Умані, а на зворотній дорозі відвідав Молдову, аби пересвідчитися, що молдавани також будуть сприяти паломництву. Я впевнений, що опосередковано питання візиту хасидів до Умані було одним із найважливіших під час перебування очільника МЗС Ізраїлю у Києві", - резюмував надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.

  • 23 липня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
     
Теги:
Новини
Україна
Молдова
Ізраїль
Умань
допомога Україні
Читайте також:
Автор Ольга Лень
25 липня, 2025 п'ятниця
Суїцид і дурість в одному флаконі
соте з кабачків
Автор Олена Чернінька
23 липня, 2025 середа
Соте з кабачків - легко й просто
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Київ
+26.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
20:45
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
РПЦ вимагає від Білоруської православної церкви повернути назву з "прив'язкою" до Московського патріархату
20:10
Литва прапор
Литва готова долучитися до плану США щодо постачання систем Patriot Україні
20:05
OPINION
Популізм в нас, на відміну від демократії, не гібридний
19:57
Оновлено
Російські удари по промисловості Дніпровщини: у Кам'янському знищено єдиний "Епіцентр" у місті, у Дніпрі - виробництво чаю
19:30
кайданки
Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції
19:14
Ексклюзив
Бен Ходжес
Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес
19:06
Петер Мадяр
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС
18:26
Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
18:19
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Поганий дзвіночок: військовий експерт Ступак про появу ворожих ДРГ у Покровську
18:01
OPINION
Московії страшніші республіки, ніж війни
17:49
Танкер для доставки СПГ
Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина
17:43
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація вдень 26 липня
17:41
AfD
"Вітання з Вупперталя!" Німецького добровольця, який воював за Україну й повернувся додому, можуть виключити з партії AfD, - ЗМІ
17:27
Оновлено
НАБУ та САП
FT пише, що десятки депутатів від "Слуги Народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: у фракції спростовують
17:10
Ексклюзив
майстерня, де ветеранам створюють обличчя
"Генерали батальйону посмішок": майстерня, де ветеранам створюють обличчя
17:00
Ексклюзив
Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
Перші його слова були: "Слава Україні!". Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
16:56
Су-27
У Краснодарському краї РФ спалили винищувач СУ-27УБ
16:41
Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 69 боїв: половина з них на Покровському напрямку
16:25
Джорджа Мелоні
Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:05
Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
13:22
спека
Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями
13:09
шахед
РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV