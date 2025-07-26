Неформальна ціль - переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умані: посол України в Ізраїлі Корнійчук про візит ізраїльського очільника МЗС до Києва

Про це в етері Еспресо розповів надзвичайний і повноважний посол України в

Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Щодо візиту міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара до Києва 23 липня, то, безумовно, він приїжджав за певних причин. Перша – висловити підтримку українському народу. По-друге, очільник МЗС Ізраїлю оголосив про невелику, але важливо гуманітарну допомогу, яка стосується передачі Україні обладнання для очищування води, яке потребують східні та південні області України. Це була перша гуманітарна допомога, яка взагалі видається урядом Ізраїлю іншій країні після 7 жовтня 2023 року", - зауважив Євген Корнійчук.

За його словами, неформальна ціль візиту ізраїльського міністра Гідеона Саара – переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умань. Не треба недооцінювати цей захід, оскільки релігійні та ортодоксальні партії Ізраїлю вважають це паломництво дуже важливим.

"Вразі, якщо паломництво не відбудеться, то я не виключаю зміну конфігурації ізраїльського уряду. Адже цей захід щороку відбувається на безумовній основі, а основний електорат уряду – брацлавські хасиди, які відвідують Умань. Нагадаю, що приїздять в Умань не тільки громадяни Ізраїлю, а і США, і Великої Британії, і Франції, і ще приблизно 20 країн. Тому Саар також побував в Умані, а на зворотній дорозі відвідав Молдову, аби пересвідчитися, що молдавани також будуть сприяти паломництву. Я впевнений, що опосередковано питання візиту хасидів до Умані було одним із найважливіших під час перебування очільника МЗС Ізраїлю у Києві", - резюмував надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.