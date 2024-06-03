"Немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше": Кірбі про відсутність Байдена на Саміті миру
Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що відсутність президента США Джо Байдена на Саміті миру не означає меншу підтримку України з боку Сполучених Штатів
Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.
На питання журналістів щодо представництва США на Саміті миру Кірбі відповів: "У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден".
Крім того, він наголосив, що призначення віцепрезидентки Камали Гарріс на чолі делегації свідчить про те, що підтримка України з боку США залишається незмінною.
"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", - сказав радник Білого дому.
Також за словами Кірбі, Сполучені Штати підтримують Формулу миру Володимира Зеленського.
"Ми з нетерпінням чекаємо дискусій в Люцерні – як віцепрезидент, так і Джейк Салліван – щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки", - додав він.
- 3 червня стало відомо, що на Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.
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