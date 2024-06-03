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"Немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше": Кірбі про відсутність Байдена на Саміті миру

3 червня, 2024 понедiлок
23:02
Світ Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що відсутність президента США Джо Байдена на Саміті миру не означає меншу підтримку України з боку Сполучених Штатів

Зміст

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

На питання журналістів щодо представництва США на Саміті миру Кірбі відповів: "У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден".

Крім того, він наголосив, що призначення віцепрезидентки Камали Гарріс на чолі делегації свідчить про те, що підтримка України з боку США залишається незмінною.

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", - сказав радник Білого дому.

Також за словами Кірбі, Сполучені Штати підтримують Формулу миру Володимира Зеленського. 

"Ми з нетерпінням чекаємо дискусій в Люцерні – як віцепрезидент, так і Джейк Салліван – щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки", - додав він.

  • 3 червня стало відомо, що на Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.
Теги:
Україна
Швейцарія
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
Джон Кірбі
Світ про Україну
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