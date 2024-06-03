"Немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше": Кірбі про відсутність Байдена на Саміті миру

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

На питання журналістів щодо представництва США на Саміті миру Кірбі відповів: "У світі немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден".

Крім того, він наголосив, що призначення віцепрезидентки Камали Гарріс на чолі делегації свідчить про те, що підтримка України з боку США залишається незмінною.

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", - сказав радник Білого дому.

Також за словами Кірбі, Сполучені Штати підтримують Формулу миру Володимира Зеленського.

"Ми з нетерпінням чекаємо дискусій в Люцерні – як віцепрезидент, так і Джейк Салліван – щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для її підтримки", - додав він.