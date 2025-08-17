Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників

Про це передають 7 канал ізраїльського ТБ та газета The Times of Israel.

"Канцелярія прем'єр-міністра уточнює, що Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всіх заручників буде звільнені одночасно, й відповідно до наших умов припинення війни, які включають роззброєння ХАМАСу, демілітаризацію Сектора Газа, ізраїльський контроль над периметром Гази та встановлення там управління, не пов'язаного з ХАМАСом та Палестинською автономією управління, що житиме в мирі з Ізраїлем", - йдеться у наданому медіа пресрелізі офісу Нетаньягу.

Останніми днями з'явилося багато повідомлень про нібито гнучкість ХАМАС та його можливу готовність повернутися до так званої пропозиції Віткоффа щодо 60-денного припинення вогню та утримання заручників, за якою половина живих заручників буде звільнена, наголошує Times of Israel.

