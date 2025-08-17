Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників

Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
00:40
Світ Біньямін Нетаньягу

У заяві, опублікованій ввечері 16 серпня 2025 року на тлі повідомлень про відновлення готовності ХАМАСу до поетапного припинення вогню, канцелярія прем'єрміністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу наполягає на унеобхідності укладення всеохоплюючої угоди, за якою всі заручники будуть звільнені одночасно

Зміст

Про це передають 7 канал ізраїльського ТБ та газета The Times of Israel.

"Канцелярія прем'єр-міністра уточнює, що Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всіх заручників буде звільнені одночасно, й відповідно до наших умов припинення війни, які включають роззброєння ХАМАСу, демілітаризацію Сектора Газа, ізраїльський контроль над периметром Гази та встановлення там управління, не пов'язаного з ХАМАСом та Палестинською автономією управління, що житиме в мирі з Ізраїлем", - йдеться у наданому медіа пресрелізі офісу Нетаньягу.

Читайте також: Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters

Останніми днями з'явилося багато повідомлень про нібито гнучкість ХАМАС та його можливу готовність повернутися до так званої пропозиції Віткоффа щодо 60-денного припинення вогню та утримання заручників, за якою половина живих заручників буде звільнена, наголошує Times of Israel.

Читайте також: Майже 70% ізраїльтян підтримують Україну, за Росію близько 8%, - Борислав Береза

 

